Los cameos de Stan Lee en las películas de Marvel

Actualizado 25/04/2019 a las 01:14

Hace apenas unos meses, los seguidores de Marvel decían adiós al «padre» de sus superhéroes:Stan Lee. El creador de este universo conquistó a sus seguidores a través de historias de superación y superpoderes, y también haciéndoles reír con su larga lista de cameos en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En algunas ocasiones no llega ni a pronunciar una frase, otras aparece al fondo de la escena y solo en contadas excepciones suelta una línea de diálogo con doble intención.

El primero de todos fue en «El juicio del increíble Hulk» (1989), un telefilme de dudosa calidad en la que el creador del doctor Banner era miembro del jurado que debía emitir un veredicto sobre una pelea en el metro con Hulk de protagonista. Pero la primera del nuevo universo Marvel fue en el año 2000, en la película de «X-Men», donde con sus 77 años interpretaba a un curioso vendedor de perritos calientes que se sorprendía de manera desmesurada al ver salir del agua al senador Robert Kelly.

Stan Lee se convirtió en icono de la cultura pop y eso le llevó a protagonizar sketch en series de moda como «The Big Bang Theory», donde Sheldon, Leonard y Penny hacían lo imposible para conseguir un autógrafo (llegando a colarse en la casa del editor de los cómics de Marvel).

El juicio del hombre increíble (1989)

Han pasado exactamente treinta años desde el primer cameo que hizo Stan Lee. Lo realizó para el telefilme «El juicio del hombre increíble», en el que aparecía escasos segundos como miembro del jurado en el juicio ficticio de David Banner, alter ego-de Hulk. Con esta pequeña intervención comenzó una tierna tradición: la de buscar al creador de los cómics en todas los proyectos de Marvel.

X-Men (2000)

En 1998 grabó otro cameo para «Blade» en el que interpretaba a un oficial de policía que descubrió el cuerpo en llamas de Quinn, pero esta intervención no fue incluida en el montaje final. La que sí que se incluyó fue su aparición en «X-Men». Los seguidores de los cómics pudimos ver al creador de estos vendiendo perritos calientes en la playa mientras el recientemente transformado senador Kelly emerge del mar.

Spider-Man (2002)

Dos años más tarde, Stan Lee se colaba en el rodaje de la primera película de «Spider-Man», el que ha dicho en diferentes ocasiones que era su personaje favorito, y volvía a sorprender al seguidor de Marvel. En esta ocasión, aparece durante la explosión que provoca Duende Verde y es el encargado de proteger a una niña de los escombros.

Daredevil (2003)

Otro de los personajes a los que le guardaba un cariño especial era a Daredevil, a quien creó junto al artista Bill Everett. La primera vez que se llevó este superhéroe a la gran pantalla fue allá por 2003. No recibió muy buenas críticas, incluso fue tachada de «intentar tocar todas las teclas comerciales», según «Variety». Aun así, los fanáticos disfrutaron viendo como un joven Matt Murdock (interpretado por Ben Affleck) evitaba que Lee fuese atropellado por un coche.

Hulk (2003)

En «Hulk», Lee vuelve a aparecer, pero no lo hace solo. El creador de Marvel aparece vestido como guardia de seguridad junto a Lou Ferrigno. El actor fue el encargado de interpretar a David Banner, alter ego-de Hulk, en «El juicio del hombre increíble» en 1989.

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man siempre ha permitido sacar el lado más heróico de Stan Lee. Si en la primera entrega aparecía protegiendo a una niña de la explosión provocada por Duende Verde, esta vez vemos cómo salva a una mujer de la caída de escombros causada por una intesa pelea entre Spider-Man y el Doctor Octopus.

Los cuatro fantásticos (2005)

Esta vez Stan Lee sí que interpretó a un personaje. El creador de Marvel dio vida a Willie Lumpkin, un entrañable cartero que repartía a los Cuatro Fantásticos. En esta ocasión aparece saludando a Reed Richards, interpretado por Ioan Gruffudd.

X-Men: la decisión final (2006)

Este ha sido uno de los cameos más divertidos. Gracias a la telequinesia, Jean Grey hace que todo lo que está a su alrededor levite. Aunque lo más llamativo son los coches que aparecen sobrevolando la escena, vemos a un Stan Lee atónito cuando el agua que sale hacia arriba de su manguera en lugar de seguir regando el césped.

Spider-Man 3 (2007)

Las apariciones en las películas de Spider-Man siempre tienen un tinte especial. En este caso, Stan Lee acompaña a Peter Parker cuando descubre que su alter-ego va a ser galardonado por haber salvado a la hija del jefe de Policía. «Sabes, creo que una persona puede marcar la diferencia», le dice al superhéroe. Y así fue, Lee aseguró en un sinfín de entrevistas que la creación de Spider-Man había supuesto un antes y un después en su carrera, tanto que aseguraba que la evolución de este personaje era el reflejo de la suya propia así como la de Marvel en general.

Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007)

Los cameos de Stan Lee en las películas de los Cuatro Fantásticos casi siempre tienen que ver, de algún modo, con Reed Richard. En esta ocasión, vemos como el también escritor intenta entrar en la boda del fundador de los Cuatro Fantásticos. «Tengo que estar en la lista. Mi nombre es Stan Lee», dice. Con cara de incrédulo, el portero del evento se ríe y le saca de la cola. «Sí, claro. Nuen intento».

Iron Man (2008)

«Iron Man» fue el primer cameo de Stan Lee en el Universo Cinematográfico de Marvel (conocido como el MCU por sus siglas en inglés). En él, vemos como el millonario Tony Stark confunde a Lee con Hugh Hefner, el famoso fundador y redactor jefe de la revista Playboy, en una alfombra roja a la que el superhéroe acude en su audi, la escudería que Iron Man utiliza en todas las películas en las que aparece.

El increíble Hulk (2008)

Stan Lee vuelve a aparecer en otra película de Hulk. Esta vez ser una de las personas que se infectan con la enfermedad gamma después de beber accidentalmente un refresco contaminado con la sangre de Bruce Banner. En este filme vemos a Edward Norton en la piel del monstruo verde en lugar de Mark Ruffalo, encargado de dar vida al superhéroe durante los últimos siete años.

Iron Man 2 (2010)

El director Jon Favreau quiso continuar con la broma que iniciaron en la entrega anterior. En «Iron Man» vimos como Tony Stark confundía a Stan Lee con Hugh Hefner, el famoso fundador de la revista Playboy. Esta vez el superhéroe le confundió con el presentador Larry King.

Thor (2011)

Stan Lee tuvo la oportunidad de hacer algo que cualquier fan de Marvel ha deseado siempre hacer: intentar levantar (eso sí, sin éxito) el martillo de Thor con su camioneta. Como os podéis imaginar, el no conseguirlo hace que el resto de los camioneros se rían de él.

Capitán América: el primer vengador (2011)

Stan Lee le da un toque cómico a la película interpretando un general de la Segunda Guerra Mundial que confunde a otro hombre con el Capitán América. «Pensé que sería más alto», dice sorprendido.

Marvel: Los Vengadores (2012)

«¿Superhéroes en Nueva York? ¡Dame un respiro!». Stan Lee concede una entrevista a un telediario de una cadena local de Nueva York para dar su opinión sobre los Vengadores como ciudadano de la gran manzana. Además de esta breve aparición del creador de Marvel, también aparecen otras muchas reacciones y opiniones sobre los superhéroes. «¿Dónde están ahora? Son ellos los que han provocado este desastre y tienen que hacerse cargo de ello».

El increíble Spider-Man (2012)

Stan Lee encarga a un tierno librero que se encuentra poniendo en orden los libros que algunos de sus clientes acaban de devolver. En la misma sala donde él se encuentra, Spider-Man y Lagarto pelean con dureza, llegando a casi aplastar a Lee con una mesa. Pero está tan ocupado realizando su tarea y escuchando música clásica que ni se percata del altercado.

Iron Man 3 (2013)

Esta vez Tony Stark no confunde a Stan Lee con ningún personaje famoso. El creador de Marvel aparece como un juez de concurso de belleza que le da entusiasmado un diez a una de las concursantes que acaba de responder por qué le gusta la Navidad en un bikini blanco.

Thor: el mundo oscuro (2013)

Sin duda, es uno de los cameos más cortos de Stan Lee, y eso que hemos visto muchos en los que apenas hace nada. En «Thor: el mundo más oscuro», el también escritor aparece como un simple paciente del hospital mental en el que se encuentra recurrido el astrofísico Erik Selvig, a quien vemos dar una clase demasiado avanzada para sus «alumnos».

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Después de que Rogers le robe el uniforme de Capitán América, Stan Lee aperece como el guardia de seguridad para volver a darle un toque cómico a la película. «¡Ostras! Estoy muy despedido», dice al darse cuenta de la ausencia del traje.

The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014)

Stan Lee es casualmente uno de los asistentes a la graduación del curso en el que está Peter Parker. «Ey, creo que conozco a ese chico», dice al ver al joven, que acaba de quitarse la máscara de Spider-Man.

Guardianes de la Galaxia (2014)

Rocket Raccoon está espiando a los habitantes de Xandar (y riéndose de ellos) en busca de una recompensa cuando ve a Stan Lee coqueteando con una mujer más joven. «Mira al señor sonrisitas. ¿Dónde está tu mujer? Que pervertido...».

Big Hero 6 (2014)

Si has visto esta película y no te has percatado de la aparición de Stan Lee, no te preocupes. No eres el único. En la película de Walt Disney Animation Studios y Marvel Studios vemos a su versión animada con sus inconfundibles gafas de sol y bigote. Además, Lee pone voz al padre de Fred en la escena poscréditos.

Vengadores: la era de Ultrón (2015)

Un veterano de la Segunda Guerra Mundial (que estaba había bebido demasiado) es echado de la que probablemente sea la mayor fiesta en la que hayamos visto a los Vengadores mientras murmura «Excelsior» para sí mismo.

Ant-Man (2015)

Stan Lee aparece como dicharachero camarero que aparece en el flashback en el que Luis describe a una mujer como una «loca y estúpida carga».

Deadpool (2016)

Si la cinta ya de por si es gamberra, Stan Lee tenía que tener un toque macarra también. En la película protagonizada por el superhéroes más desvergonzado vemos al creador de la franquicia en la piel de un maestro de ceremonias de un club de striptease.

Capitán América: Civil War (2016)

Otro momento en el que Stan Lee aparece para quitar un poco de tensión al asunto es al final de «Capitán América: Civil War». Aperece vestido como un trabajador de Fed-Ex que hace una entrega y esta vez es el quien confunde el nombre de Stark: «¿Eres Tony Stank?».

X-Men: Apocalipsis (2016)

Este cameo tiene un tinte especial ya que Stan Lee no aparece solo. Lo hace junto a Joan, su verdadera esposa. En «X-Men: Apocalipsis» vemos al escritor temblar (al igual que los espectadores) al ver como varios misiles nucleares son lanzados al espacio, incluido Lee, que aparece agarrando a su verdadera esposa, Joan.

Doctor Strange (2016)

Son muchos los cameos que Stan Lee ha hecho en los últimos años. En una ocasión llegó a rodó cuatro en un mismo día. Además del que aparece en «Doctor Strange», donde aparece como un conductor de autobús absorto en un libro, también grabó «Guardianes de la galaxia vol. 2», «Spider-Man: Homecoming» y «Thor: Ragnarok».

Deadpool 2 (2017)

La aparición de Stan Lee en el tráiler de la segunda entrega fue de lo más comentado tras su publicación. Sin embargo, el director David Leitch decidió no incluirla en el montaje final.

Guardianes de la Galaxia vol. 2 (2017)

En la escena postcréditos de la segunda entrega de «Guardianes de la Galaxia» vemos a un Stan Lee vestido de astronauta que se dedica a contar historias sobre su vida, incluso de cuando era cartero. Esta referencia su rol como el repartidor de Fed-Ex hizo que los seguidores más aférrimos especularan sobre la posibilidad de que Lee interpreta al mismo personaje en todas las películas de MCU. ¿Y sabéis quién confirmó esta teoría? Kevin Feige, el jefe de Marvel.

Spider-Man: Homecoming (2017)

En este filme vemos como el joven araña descubre sus superpoderes y se da a conocer a la ciudad de Nueva York. Son muchos los vecinos que no están de acuerdo con la labor que está desempeñando y se lo hacen saber a base de quejas y gritos. Uno de ellos es Stan Lee: «No me hagas bajar, gamberro».

Thor: Ragnarok (2017)

Stan Lee se reservó un personaje especial en la última entrega de Thor. En ella, el editor de cómics es el barbero intergaláctico –equipado con cuchillas en lugar de una mano derecha– que corta las trenzas del dios del trueno.

Black Panther (2018)

En la película protagonizada por el líder de Wakanda, vemos a Stan Lee convertido en un avaricioso jugador que se apodera de las ganancias de T'Challa en un casino secreto de Corea del Sur. «Creo que voy a coger esto –las fichas del rey– y ponerlas en esta esquina. Solo para guardarlas», dice.

Vengadores: Infinity War (2018)

Si Stan Lee tuviera que elegir un vengador sería Spider-Man sin duda. En «Vengadores: Infinity War» vemos cómo un grupo de adolescentes (entre los que se encuentra Peter Parker) se sobresaltan al ver una nave espacial gigante mientras que el conductor, al que intepreta Lee, parece no tener ningún problema con esta aparición.: «¿Qué les pasa a los niños? ¿Nunca han visto una nave espacial?».

Ant y la Avispa (2018)

Stan Lee se ve sorprendido cuando está a punto de entrar en su coche, que se ve encogido por un disco de partículas. «Bueno, los años 60 fueron divertidos, pero ahora lo estoy pagando», dice sin inmutarse demasiado.

Venom (2018)

Justo cuando Eddie Brock acaba de dejar a su exprometida, aparece Lee paseando a su perro. «No te rindas con ella... ninguno de los dos», le dice mientras hace una clara referencia a su «otra» personalidad: Venom.

Capitana Marvel (2019)

Carol Danvers (Brie Larson), siendo todavía una Kree, persigue por el metro de Nueva York a un Skrull que se ha camuflado bajo la «carcasa» de un humano. En ese recorrido por el vagón, la futura Capitana Marvel se encuentra con un pasajero muy especial, Stan Lee, que está leyendo el guion de Mallrats (Kevin Smith, 1995), donde también tuvo un papel. Es ahí donde Brie Larson se sale del personaje –que en ese momento está en tensión buscando al enemigo– para soltar una sonrisa cómplice cargada de ternura al hombre que dio lustre a los personajes de Marvel. Por supuesto, Stan Lee devuelve la sonrisa a Brie Larson.