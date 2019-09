Actualizado 20/09/2019 a las 03:13

Desde su presentación en el Festival de Sundance, la crítica estadounidense quedó «flasheada» con «Blinded by the Light (Cegado por la luz)», de la directora Gurinder Chadha, la misma que realizara «Quiero ser como Beckham». Y tenía motivos: la música de Bruce Springsteen que pone a bailar al público. Detrás de las canciones se esconde la cautivadora historia de un joven que, en 1987, en plena era de Margaret Thatcher, tenía que descubrir su sitio en el mundo.

Inspirada en las memorias del periodista británico Sarfraz Manzoor, el filme muestra cómo se movía entre dos universos bien diferentes: su casa, donde se mantienen las raíces de su cultura paquistaní, y su vida callejera, donde descubre la música de Bruce Springsteen. Porque «Blinded by the Light (Cegado por la luz)» se hace un hueco en una especie de nueva tendencia cinematográfica que podríamos llamar «roxploitation» (que explotan el rock). Hollywood saca jugo a las figuras de la música. Lo hemos visto con «Bohemian Rhapsody», «Rocketman» y «Yesterday» y ahora esta, que hoy se estrena en España, donde la música de «The Boss» marca el ritmo de cada secuencia.

«Bruce Springsteen es un icono real, todo lo que ha escrito en sus canciones permanece vigente hoy en día. No importa que hayan pasado varias décadas, su visión del mundo y nuestra sociedad es muy parecida», confiesa la directora, que se declara fan incondicional de «The Boss». «Sus canciones hablan de temas ordinarios, de gente que trata de superar sus problemas, trabajadores que han perdido el empleo, otros que tienen dos trabajos para poder subsistir», analiza con admiración.

Con esa base musical, el resto de ingredientes fluyen gracias a un protagonista que descubre la alegría de vivir a una edad donde la identidad se va formando. «La música es un lenguaje universal y, además, Bruce habla de los pequeños placeres, como enamorarse o disfrutar de un paisaje. Springsteeen es un héroe porque me ha acompañado desde mi adolescencia y sigue estando de moda», desgranó la directora en el pasado festival de Sundance. Junto a ella, el escritor Sarfraz Manzoor, que colaboró en la creación del guion, reconoció haber cambiado detalles del libro para la versión cinematográfica. «Gurinder me permitió separarme del personaje. En un principio iba a llamarle Sarfraz pero luego quise poner distancia porque es una historia que puede inspirar a muchos otros», explicó Manzoor. Por su parte, la directora no cesa en los elogios al autor: «Tengo las mismas raíces que el protagonista y entiendo sus emociones... Ha sido una experiencia muy íntima y un privilegio contar su historia», admitió.

Canciones en directo

Para dar vida al protagonista, la directora escogió a Viveik Kalra, que debuta en el cine con este filme tras triunfar en la televisión con las series «Next to Kin» y «Beecham House». «Tuve que cantar en mi audición y me asusté. No tengo mucha experiencia profesional y de alguna manera conseguí llamar la atención. En mi primer encuentro con ella me hizo cantar “Born to Run” y yo apenas sabía de la importancia de ese tema hasta que Gurinder me lo explicó», admitió sin pudor el joven Kalra.

En la película este joven paquistaní-británico llamado Javed (Kalra), vive en un barrio obrero en Luten en 1987 sin apenas lograr integrarse entre sus nuevos vecinos ingleses. Cuando un amigo de la escuela le enseña la música de Bruce Springsteen, este aspirante a poeta y amante del sintetizador comienza a darse cuenta de que en Nueva Jersey hay alguien que le canta a él.