«Los bingueros» en la lista de «Viridiana» o «El verdugo»: así es FlixOlé, de Enrique Cerezo

Actualizado 07/11/2018 a las 20:26

La Real Academia Española fue el lugar escogido por Enrique Cerezo para presentar FlixOlé, su propia plataforma para competir en el hueco que dejan al cine español Netflix, HBO o Amazon. Con un catálogo de más de 3000 títulos de los mejores cineastas en español –Luis Buñuel, José María Forqué, Mariano Ozores o Alejandro Amenábar, entre otros–, además de las cintas de la RKO –con nombres como Orson Welles, Alfred Hitchcock, Howard Hughes, Katharine Hepburn, Robert Mitchum y Cary Grant...– y un puñado de series clásicas.

El acto estuvo presentado por Concha Velasco, José Sacristán, Natalia de Molina y Miguel Ángel Muñoz, y arrancó con un homenaje a Adolfo Marsillach de mano de los veteranos de la terna, que recordaron el texto de «Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?» que ambos protagonizaron en 1992 y que, por supuesto, está en la plataforma. «No la había vuelto a ver», se le escapó a la intérprete cuando pusieron la escena en pantalla, donde su personaje suspira un texto que podría trascender desde ese 1992 hasta ayer: «Me parece que tú y yo siempre acabamos haciendo lo que no queremos».

FlixOlé lleva desde el pasado diciembre operativo, momento en el que ABC entrevistó al productor para que contara los detalles de su plataforma. «Normalmente, cuando un joven millennial ve una película de José Luis López Vázquez se lo pasa fenomenal. ¿Sabes cuál es el problema? Que no saben quién es López Vázquez», contaba entre risas en su despacho de Ciudad de la Imagen, en Pozuelo. Ahora por fin, casi un año después, FlixOlé ha tenido la presentación en sociedad que en aquel momento prometía Enrique Cerezo: nada menos que en la sede de la RAE y rodeado por grandes nombres de la industria y académicos de la institución.

Entre ellos Manuel Gutiérrez Aragón, que alabó la propuesta de tener una plataforma cuya base sea la lengua española. «Es la lengua viva, la lengua común, la que hace que aunque se nos olviden los títulos de las películas nunca olvidemos a los actores y la emoción de sus palabras», dijo el académico, que espera que «FlixCerezo», como llamó al portal, sea «útil para nuestra lengua».

En la misma línea entre el humor y el homenaje habló Santiago Segura, que además de participar en el acto ha dirigido y protagonizado el espot publicitario de FlixOlé. «Cerezo ha elegido la RAE por el lema de "Limpia, fija y da esplendor", que es lo que hace él con las imágenes», ha dicho, para después pedir a los asistentes que «cuiden» al productor: «Si un día este hombre se levanta y quiere quemar todo el patrimonio español [del cine], puede hacerlo, es todo suyo», dijo, unas palabras que después ratificó Concha Velasco: «Cuando Enrique era joven, mientras los demás estaban de juerga, él se dedicó a comprar películas».

Santiago Segura también aplaudió que se cuide el cine español. «Es nuestro patrimonio. Es "Viridiana" y "Los santos inocentes", pero también películas de mierda como las mías. En "Torrente" se ve la calle Montera cuando todavía pasaban coches», presumió.

De «Viridiana» a «Los bingueros»

Tras las presentaciones, le llegó el turno a Enrique Cerezo, que soltó una lista extensa de los títulos más destacados de la plataforma, en la que mezcló obras maestras, alguna incluida entre las 100 mejores de la historia, con otras como «Los Bingueros» o «Cómo está el servicio». «El público quiere disfrutar, divertirse y pasarlo bien con el cine español. Aunque parezca mentira, hay una gran tradición de ver comedia española», ya advirtió en el encuentro de diciembre. Ayer prefirió centrarse en las obras que ha restaurado en su productora: «Ponemos a disposición de la gente obras que hasta hace poco eran imposible de ver porque estaban a punto de desaparecer», presumió sobre la importante labor de restauración que llevan a cabo.