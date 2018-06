Benicio del Toro: «La música se me da mejor que las mujeres, todas me mandan al carajo»

Actualizado 29/06/2018 a las 01:24

Entre coyotes y carteles la corrupción va extendiéndose como una epidemia en todas y cada una de las instituciones que sostienen el sistema judicial. De eso, precisamente, de los pocos escrúpulos ante la vida humana trata Sicario: Día del Soldado. Esta secuela cuenta con casi los mismos actores, pero un director distinto tras las cámaras, a Denis Villeneuve sustituye el italiano Stefano Sollima conocido por títulos como Suburra. «Estaba trabajando en un guion de una novela de James Ellroy cuando me enviaron este libreto. A mí me encantó Sicario y me pareció que podría hace una película diferente. Personalmente, quería trabajar en Hollywood sin perder mi identidad y este filme contaba con los ingredientes perfectos».

Sin perder su identidad, la secuela de Sicario vuelve a contar con Benicio del Toro aunque pierde a Emily Blunt. «Debo decir que yo he disfrutado trabajando con ambos realizadores. Creo que Stefano tuvo la sensibilidad de tomarnos en cuenta a Josh y a mí antes de empezar a escribir el guion. Para él no fue fácil adaptarse a nosotros, sin embargo hizo un trabajo ejemplar». Stefano Sollima, como en Gomorra, no teme a poner la violencia frente a los espectadores: «La película encuentra su propio ritmo según avanza. A mí me recuerda a los wésterns del pasado, a las de gánster de los años treinta».

En un mundo sin reglas, la violencia apunta y dispara sin medida dejando víctimas inocentes por el camino. La cinta Sicario fue tal éxito internacional que los productores apostaron por una secuela a la medida de Benicio del Toro. «Uno teme que la segunda parte no alcance las expectativas de la primera. Lo que intentamos con Sicario funcionó, ahora esperamos que Soldado funcione también. Nosotros queríamos ser originales en la segunda parte. Narrar una historia que pudiera verse individualmente, con un par de momentos estelares. En la primera película, uno de esos instantes que te dejan sin habla es cuando mi personaje mata a la familia. Eso no estaba en el guion, fue algo que Denis y yo añadimos sobre la marcha porque pensamos que daría profundidad al texto. Lo mismo ha pasado en este filme», admite Del Toro.

Sicario: Día del Soldado vuelve a poner el dedo en la llaga sobre la corrupción y la violencia que existe a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. «Es una nueva operación encubierta. Una misión donde el orden se altera. De alguna forma, mi personaje revive su pasado y eso le obliga a cuestionar sus motivos. Su viaje en este filme es hacia delante, pero también una visión hacia lo que vivió en el pasado». Con la situación de los inmigrantes en la frontera de Estados Unidos, Benicio entiende que este filme no brinda soluciones. «Este no es un filme sobre inmigración sino sobre la guerra de las drogas. Básicamente, no hay solución. Se trata de combatir la violencia de las drogas con más violencia y, personalmente, no creo que eso lleve a ningún sitio».

En la narrativa de hoy en día un filme de estas características puede alimentar el debate de que es necesario construir un muro. «No lo creo. Empecemos diciendo que hay inmigrantes entrando ilegalmente a este país, eso es una realidad. Eso es ilegal. Ese hecho lo utiliza la película para contar parte de la historia. Veo esta película como ficción, no como un documental. Por otra parte, considero que se está tratando con muy poco tacto a los inmigrantes. La realidad es que el gobierno se está obsesionando con los inmigrantes ilegales, pero eso es algo que puede ocurrir en cualquier país y debemos respetarlo», reconoce Del Toro.

Al actor, las películas Miedo y asco en Las Vegas y Basquiat crearon un aura polémica a su alrededor, los rumores le acusaban de acudir bajo los efectos de las drogas a los rodajes. «Mucha gente ha estado diciendo tonterías que no son verdad sobre si mis ojos estaban rojos o si como mis personajes siempre estoy enchufado a las drogas, pero nunca lo haría y menos en mi trabajo donde puedo afectar a mucha gente. Cuando ruedas una película quieres estar vivo, sentir lo que haces. Yo he visto el efecto de las drogas y el alcohol en la gente y no te dejan utilizar tu imaginación, no eso no va conmigo».

Benicio del Toro es una estrella de cine que, además, reconoce su debilidad por las mujeres hermosas tanto como por la música. «La música se me da mejor que las mujeres, al final todas me mandan al carajo».