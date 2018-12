La bajada del IVA no levanta la taquilla española, estancada en los 100 millones

Actualizado 29/12/2018 a las 01:14

De nuevo, y ya van cinco años, el éxito de una sola película maquilla los resultados anuales de toda la producción española. La feliz responsable en este 2018 que ya expira es «Campeones», de Javier Fesser, que se queda con una de cada cinco entradas vendidas para ver una película nacional. En total, y a falta de computar los datos de estos últimos 8 días, los títulos españoles han recaudado en global 100 millones de euros, unas cifras muy similares a las de 2017, aunque por debajo de 2016, 2015 y 2014. En el último arreón de diciembre se espera que «Superlópez» pueda rascar cerca de medio millón de euros más (ya es la segunda más vista del año) con la incógnita de qué hará «Tiempo después», la última película de José Luis Cuerda, estrenada ayer.

La bajada del IVA, que entró en vigor el 5 de julio, no ha sido solución para una industria que, con los datos del primer semestre, auguraba un año de grandes cifras. Sin embargo, los estrenos del segundo semestre no han funcionado como se esperaba, pese a que ya disfrutaban de un IVA al 10 por ciento. «Ola de crímenes», «La sombra de la ley» y «Durante la tormenta» no han alcanzado el top diez de la taquilla nacional, por debajo de las expectativas. No les ha funcionado la táctica de acumular la mayoría de estrenos para los últimos meses del año, en los que se venden más entradas junto con julio y agosto, según las gráficas del Anuario de Cine. Desde una de las grandes «majors» que operan en España apuntan a que a los estrenos nacionales les ha perjudicado coincidir en estos últimos meses con las apuestas de los estudios extranjeros: «Ralph Rompe Internet», «Aquaman», «El regreso de Mary Popins», «Bohemian Rhapsody», «Animales Fantásticos»... Tan solo el superhéroe cañí de «Superlópez» ha salido vencedor de la pelea.

El «Gordo» y las «pedreas»

La lista de los estrenos españoles más vistos del año se mira como la de la Lotería de Navidad. Hay pocos ganadores y muchas pedreas. De nuevo, las películas producidas por las televisiones -Atresmedia y Mediaset- copan el top diez, aunque por primera vez en más de una década, el número uno no ha sido producido por las dos teles mayoritarias. El resto, hasta el puesto diez, son producto de las cadenas, la mayoría con una seña de identidad común: comedias enfocadas al consumo en familia. Son «Superlópez», «El mejor verano de mi vida», «Perfectos desconocidos» (estrenada en 2017 pero que en 2018 ha acumulado 6,6 millones), «La Tribu», «El cuaderno de Sara» (único thriller), «Yucatán», «Sin Rodeos» y «Los Futbolísimos». El resto de las pedreas este año han sido menores que en los dos anteriores: solo 19 películas han superado el millón de euros, por debajo de los 23 de 2016.

Otro mal síntoma de la temporada es que la película más vista de entre todas las estrenadas, incluyendo las internaciones, no es española. En 2014, 2015 y 2016 sí que lo fue gracias a «Ocho apellidos vascos», «Ocho apellidos catalanes» y «Un monstruo viene a verme», respectivamente. El año pasado el honor regresó a Hollywood, con «La Bella y la Bestia», y este 2018 el premio se lo queda «Jurassic World: El reino caido», que supera de largo los 23 millones, seguido muy de cerca por «Bohemian Rhapsody», con 21 millones, y «Los increíbles 2», con casi 20. De nuevo, el mercado estadounidense domina en las salas españoles, donde habitualmente ronda el 65 por ciento de cuota. El dato global de recaudación en 2017 fue de 591,29 millones de euros, y habrá que esperar a que ComsCore publique la taquilla total de 2018 para ver si la bajada del IVA sí se nota a la hora de vender entradas para las cintas de Hollywood.

Ignoradas en los Goya

Las películas más vistas producidas por las televisiones tienen otro rasgo común: han sido ignoradas en los Goya. Tan solo «Superlópez» consigue candidaturas -efectos especiales, producción y guion adaptado-. Para el resto, vacío total. Una contingencia que nos separa de los Oscar, donde las películas más populares suelen encontrar acomodo en su gala.

Eso sí, la película más vista por los españoles es la favorita para los Goya, con 11 nominaciones. La otra gran candidata, «El reino», no ha tenido un buen paso por taquilla, donde se ha quedado en el puesto 18 con 1,4 millones de euros. Su productor, Gerardo Herrero, ya lamentó el día del anuncio de las candidaturas que estaban decepcionados y que en sus previsiones estaba llegar al medio millón de espectadores.

Así, en 2018, hasta 307 películas españolas han pasado por las salas (según el ICAA), la mayoría documentales y algunas reposiciones de años anteriores. Los datos finales, una vez desgranados, dejarán en torno al centenar de largometrajes de ficción estrenados. «Si se producen todos los años 150 películas, no van a ser todas grandes éxitos», dijo Enrique Cerezo en una entrevista con ABC el pasado verano. Una frase que resume todo un año de cine.