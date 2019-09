Atom Egoyan, sobre el «asunto Polanski»: «Wagner era un antisemita terrible, pero todavía tocamos su música»

Actualizado 04/09/2019 a las 01:36

Cerca de cumplir los 60 años, Atom Egoyan está dedicando buena parte de su filmografía de madurez a explorar la paternidad. Desde distintos ángulos y géneros, este egipcio afincado en Canadá -el país que lo abandera como cineasta patrio- está abordando lo complicadas que son las relaciones entre padres e hijos, y cómo marcan el devenir de la vida adulta. Así lo hizo en ‘Condenados’, en cierta manera también en ‘Remember’ [‘Recordar’], y la película que presenta a competición en la Mostra de Venecia 2019 incide en ese mismo territorio. Se llama ‘Guest of honour’ [‘Invitado de honor’].

P - En la película plantea varias líneas temporales distintas que se entrelazan, ¿eso fue así desde el guión?

R - Sí, pero como siempre ocurre, el montaje se acabó convirtiendo en la última versión del guión. Lo que se ha mantenido invariable es que esta historia arranque con una chica que va a ver a un cura para hablar del funeral de su padre. En la iglesia se leerá un responso, y el cura necesita información sobre el fallecido para poder escribirlo. A partir de ahí exploramos cinco líneas temporales distintas, además de esa conversación: qué pasó en su infancia, qué pasó hace dos años, hace uno, y el presente.

P - El padre es David Thewlis, un peculiar inspector de Sanidad que supervisa restaurantes...

R - Es un personaje luminoso con un trabajo muy poco convencional. Todos nosotros vamos a cenar a restaurantes y asumimos automáticamente que están limpios, que cumplen los estándares sanitarios. La idea de que haya gente que no los cumpla, y de que exista un tipo que vaya y lo descubra porque se toma su trabajo muy en serio, de una forma casi neurótica, es algo muy divertido de ver

P - ¿Fue este personaje el que le llevó a escribir la historia?

R - Es que los dos, el suyo y el de su hija, son realmente únicos. No creo que los hayamos visto nunca antes. Acabo de salir de la rueda de prensa de la película y me han hecho varias preguntas sobre la culpa. Es verdad que los dos acarrean sentimientos de culpa, pero ellos mismos no tienen claro por qué se sienten culpables. El examen de todo esto es lo que le da una perspectiva única a ‘Guest of honour’.

P - ¿Qué parte de hacer cine le divierte más? Antes citaba el montaje...

R - Para mí rodar es muy emocionante, me encanta. Sé que a algunos directores no...

P - De hecho, dicen que es una pesadilla.

R - A ver, sí, es una pesadilla si hace un tiempo terrible o si los actores no terminan de funcionar. Pero a pesar de eso siento un cierto placer en el set. Y también disfruto escribiendo. Bueno, en realidad lo disfruto todo.

P - ¿Qué opina del debate de la Mostra sobre la presencia de Polanski?

R - Siempre ha estado ahí. Yo he dirigido un Wagner para la ópera y Wagner era un antisemita terrible, pero todavía tocamos su música. De igual manera vemos ‘El triunfo de la voluntad’ de Leni Riefenstahl, y es propaganda nazi. Es una decisión complicada. A veces hay que separar las películas de las personas que las hacen, de los directores. Creo que Leni Riefenstahl es una gran cineasta aunque no comparta aquello que ella glorifica; creo que Wagner es un gran compositor aunque no comparta lo que ha dicho. Es parte de la complejidad que tenemos que asumir como espectadores.