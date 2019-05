Antonio Banderas, mejor actor en Cannes

Actualizado 25/05/2019 a las 20:51

Antonio Banderas se ha alzado con el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cannes por su trabajo en la película «Dolor y gloria», de Pedro Almodóvar. Banderas tuvo que interrumpir su intervención en la rueda de Prensa de presentación de «Dolor y gloria» en el festival: «Esta es una de las películas más importantes de mi vida, por el proceso de haberla hecho, por las cosas tan bonitas que me han pasado y por cómo todo ha ido sucediéndos». Ahora, con el galardón a mejor actor en la mano, le ha dedicado unas palabras al director manchego: «Lo respeto, lo quiero, es mi mentor». Lo hizo en español porque, alegaba, recibía el reconocimiento por una película española y porque él representa al cine español.

«Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar», a quien conoció hace cuarenta años y con el que ha hecho ocho filmes. «Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio», dijo Banderas, que recordó aludió a todos los momentos que han compartido juntos. Y también han sufrido mucho, porque «hay mucho dolor detrás del trabajo de un actor, de un artista. Pero también hay noches de gloria, como esta. Hay que celebrarlo, festejarlo y decir algo que me sale del corazón, que lo mejor está aún por venir».

El actor malagueño es el sexto actor español que logra este galardón tras José Luis Gómez («Pascual Duarte», 1976), Fernando Rey («Elisa, vida mía», 1977), Alfredo Landa y Paco Rabal («Los santos inocentes», 1984) y Javier Bardem («Biutiful, 2010). Con este premio, Banderas (Málaga, 58 años) añade un galardón que acompañará a su Goya de Honor así como a sus cuatro candidaturas a los Globos de Oro y a su premio del público en los galardones del cine europeo.

Representación española

Este galardón se suma a los conseguidos el pasado viernes por otros dos españoles: el director gallego Oliver Laxe, Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard por su película «O que arde», y el catalán Albert Serra, Premio Especial del Jurado por su cinta «Liberté». Alberto Iglesias también se llevaba un reconocimeinto por la banda sonoda de la película del manchego. Quien se ha quedado su reconocimiento ha sido Pedro Almodóvar. El director manchego partía como favorito para hacerse con la Palma de Oro de la 72 edición del Festival de Cannes por «Dolor y gloria», pero finalmente se la ha llevado el coreano Bong Joon-Ho, por «Gisaengchung». Esta es la sexta vez que el director manchego se queda a las puertas del galardón.