Un photobombing discreto

Penélope Cruz, Michael Douglas, Bradley Cooper, Lady Gaga... Decenas de famosos y la estrella de los Globos de Oro ha sido la misteriosa camarera del vestido azul, que ha intentado arañar su minuto de gloria en varias instantáneas de la alfombra roja de los premios. El photobombing menos discreto que se recuerda en los Globos de Oro.

[Consulta aquí la alfombra de los Globos de Oro]

Los presentadores

Sandra Oh y Andy Samberg, «las dos únicas personas que quedan en Hollywood que no han molestado a nadie», fueron los encargados de presentar a gala de los Globos de Oro 2019. Sin ser tan salvajes como Ricky Gervais o Seth Meyer, el discurso inaugural fue atrevido en lo sensual («¡Estás bueno Bradley Cooper!») pero poco político o reivindicativo. El momento más emotivo fue el saludo de Sandra Oh a sus padres y sus palabras a favor de la multiculturalidad: «Yo dije que sí porque quería mirar a este público y ver este momento de cambio. No me engaño, el año que viene podría ser de otra forma, pero ahora es real».