Alfonso Cuarón: «El enfrentamiento entre Netflix y otras plataformas daña la industria del cine»

Actualizado 07/01/2019 a las 23:39

El director Alfonso Cuarón, que conquistó dos Globos de Oro, mejor director y película extranjera por «Roma», se mostró molesto cuando un periodista cuestionó cuestionó el modelo de Netflix, en el que ha tenido su máxima difusión y un éxito notable tras un paso destacado por las salas de cine, aunque fueran muy pocas en España.

«Roma» se ha convertido en una de las favoritas de este año en la temporada de premios, siendo la primera película de Netflix que puede llegar a conseguir un Oscar y la primera que lo logre habiendo sido rodada en lengua no inglesa. De hecho, el propio Alfonso Cuarón podría romper otro récord: si consiguiera todos los galardones en los que podría competir, se llevaría él solo seis estatuillas en la noche de los Oscar: mejor película, director, guion, montaje, fotografía y película en lengua no inglesa. Su actriz principal, Yalitza Aparicio, también suena en muchas quinielas para conseguir nominación.

—Vuelve a ganar un Globo de Oro. ¿Es más importante en esta ocasión?

—Yo creo que sí. Este tiene más significado porque es una película mexicana filmada en español y mixteco. Un drama en blanco y negro sin estrellas. Una narración sobre un personaje que ha sido invisible en el cine pero también en la sociedad.

—Netflix ha sido muy cuestionada por no estrenar su película en cines y al parecer muchos exhibidores no querían mostrarla.

—No quiero ser injusto con los exhibidores de cine. Porque no se trató de que ellos se negaran a mostrarla. Simplemente, las ambiciones del actual cine para las películas extranjeras y en blanco y negro son muy limitadas. Lo sorprendente es que Netflix no tuviera ningún reparo a que fuera una cinta en español y mixteco o en blanco y negro. Estoy muy agradecido por que ellos se han atrevido a enseñar este filme al mundo, pero también porque no he tenido ningún problema como realizador, algo que, desde luego, hubiera ocurrido de haber elegido el camino comercial establecido. Carajo, es una cinta de 70mm, es un sueño hecho realidad para cualquier director.

—¿Qué significa el filme para México?

—Me da mucho gusto el calor que está recibiendo el filme porque no solo nace de mis memorias, sino que es una cinta profundamente mexicana. Quiero decir que todo el equipo que la hizo es mexicano, es una historia mexicana, y es una película que creo que trata no solo de un personaje sino de una familia, de una sociedad y un país. Este reconocimiento de los Globos me da muchísimo, muchísimo gusto.

—¿Esperaba la polarización que en la industria ha despertado su película por ser estrenada en Netflix?

—Estoy contento de la conversación que está creando. La polarización es parte de la naturaleza de cualquier nueva empresa, particularmente en el arte. Probablemente, una de las cosas de las que me siento más orgulloso es de organizaciones que ven mi película como una plataforma. «Domestic Worker Alliance» ha elegido «Roma» como plataforma para su movimiento. Estamos hablando de un personaje que es una trabajadora doméstica de raíces indígenas. De nuevo, un personaje que raramente vemos liderando una película y que tratamos de esconder en la sociedad. Me gusta la discusión que Roma está generando porque expone un comportamiento patológico de ciertos sectores sociales. Y estoy muy contento de la proyección que Yalitza está teniendo en medios de comunicación que suelen estar reservados para un tipo de belleza determinado (como la portada de «Vogue»).

—Hay quien piensa que su película no debía recibir tantos premios de cine siendo un filme de streaming.

—Mi pregunta sería: ¿Cuántos cines hubieran estrenado «Roma»? Un filme mexicano en blanco y negro, sin estrellas, un drama en español y mixteco. Gracias a Netflix, he tenido la oportunidad de llegar a millones de personas. No ha sido un estreno pensado para acceder a los premios. Hasta el día de hoy la película, que se estrenó hace más de un mes, sigue en los cines de Estados Unidos y eso es muy raro para una cinta extranjera. Es muy injusto que me diga eso. Mire la lista de películas extranjeras de este año y compárelas con la mía. Mire cuántas han tenido la oportunidad de estrenarse en 70mm. Mire los territorios en los que se ha estrenado. Solo espero que la discusión entre Netflix y otras plataformas con los cines se arregle. Creo que todos pueden convivir juntos. Deberían hablar y entender que su enfrentamiento está dañando a la industria del cine. Juntos pueden elevar la industria y, más importante, crear diversidad en el cine. Los exhibidores se han especializado y eligen un determinado producto. Es incuestionable la bienvenida a Netflix, mira los directores que prefieren trabajar con ellos, hasta Scorsese estrena su película este año con ellos. Son plataformas que no tienen miedo a estrenar otro tipo de narraciones.