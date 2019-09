1.344 películas para demostrar que la desigualdad salarial en Hollywood es real

Actualizado 24/09/2019 a las 04:07

«Ya es hora de que tengamos de una vez por todas el mismo salario (que los hombres) y los mismos derechos para las mujeres en EE. UU.». En 2015, Patricia Arquette aprovechó los instantes que le permitieron tras recoger el Oscar como mejor actriz de reparto (por su interpretación de «Boyhood») para reivindicar la desigualdad que se estaba viviendo en una industria tan mediática y expuesta como la de Hollywood. A esta protesta se sumaron nombres propios como Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Jennifer Aniston o Meryl Streep. La última en hacerlo ha sido Michelle Williams, con el Emmy a la mejor actriz de una serie limitada por «Fosse/Verdon».

«La próxima vez que una mujer, especialmente una mujer de color, porque ella gana 52 centavos en comparación con el dólar que se lleva su compañero hombre blanco, te diga lo que necesita para hacer su trabajo, escúchala, créela, porque un día quizá se ponga delante de ti y te diga 'gracias' por permitirle que triunfara por su entorno de trabajo y no pese a él», dijo ante el público del teatro Microsoft. Las actrices de Hollywood llevan años denunciando una discriminación salarial. Ahora, datos en mano, se puede afirmar que esa brecha salarial es real. No importa que sean estrellas de Hollywood: de media, las mujeres cobran un millón de euros menos por película.

Esta conclusión sale del estudio «Gender earnings differentials among hollywood stars (Diferenciales de género en las ganancias de las estrellas de Hollywood)», un trabajo que han realizado durante más de dos años por dos investigadoras españolas en universidades británicas: Sofía Izquierdo, del departamento de Finanzas de Huddersfield; y María Navarro Paniagua, profesora de Economía en la Universidad de Lancaster. Junto a ellas, también ha trabajado John S. Heywood, del departamento de Economía de la Universidad de Wisconsin (EE UU).

«Si una estrella tan importante como Meryl Streep siente la necesidad de reivindicar que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres en Hollywood es que algo está pasando», reflexiona por teléfono Sofía Izquierdo a este periódico. Para poder llegar a estas conclusiones, han analizado un total de 1.344 películas y a 267 estrellas distintas de entre 1980 y 2015. «Recopilar la información es lo que más tiempo nos llevó», explica. Una vez tuvieron los datos, la conclusión era clara: la igualdad salarial no existe (siquiera) en Hollywood.

«A priori había ciertos indicios que nos hacían pensar que existía esa desigualdad, pero nos parecía raro que no se hubiese estudiado algo tan visible hasta ahora», reconoce, aunque asegura que esperaba encontrarse «diferencias salariales aún mayores». Para obtener los cachés de los actores, han recurrido a páginas web como IMDb (la mayor base de datos de cine) o Box Office Mojo (portal especializado en el seguimiento de los ingresos en taquilla). «Puede que el secretismo que rodea a este industria sea el motivo por el que todo esto ha ocurrido», añade.

A diferencia de otras profesiones, en esta «no hay una segregación laboral». Incluso hay menos riesgos de discriminación salarial, ya que, «si una mujer quiere tener un hijo, no tiene que darse de baja por maternidad. Se puede tomar un tiempo entre proyecto y proyecto». «Estrellas de diferentes géneros actúan juntas en la misma película. Eso significa que, básicamente, realizan el mismo trabajo, en el mismo tiempo y en el mismo lugar», se puede leer en el escrito. Eso significa que, a diferencia de otros oficios, en este no hay «segregación laboral». Pero ¿cómo se puede acabar con esa brecha salarial? «Ellos, cuando firman un proyecto, no saben lo que le están ofreciendo al resto del casting. Si se terminase con el secretismo que rodea a los contratos, se reduciría la brecha salarial», concluye Izquierdo.

A ellos son más ricos más que ellas

Hace apenas un mes se hacía pública la lista de los actores y actrices mejor pagados de Hollywood. Scarlett Johansson se postuló como la intérprete mejor pagada del mundo en 2018 tras haber ganado 56 millones de dólares gracias a la factoría Marvel (solo su participación en «Vengadores: Endgame» supuso para la norteamericana 35 millones de dólares más en su cuenta corriente). Sin embargo, aún se sitúa lejos del actor mejor pagado: Dwayne La Roca Johnson, con 89,4 millones de dólares. Su compañero de reparto Chris Hemsworth se situó como el segundo intérprete masculino mejor pagado con 76,4 millones. Cierra el podio otro compañero, Robert Downey Jr., con 66 millones de dólares.