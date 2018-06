Oh! Mammy Blue: A la vejez, rockera

Actualizado 28/06/2018 a las 21:41

Carmen Maura llena por sí sola un escenario y un estadio, si hace falta. Tampoco es la primera vez que canta en una película, como se vio en «Suspiros de España», pero tampoco no hace milagros. Le pasó con un papel disparatado en «Tetro», de Coppola, y aquí hace lo que puede al lado de actores con tanto oficio como María Pujalte, Ramón Barea, María José Alfonso y Antonio Molero.

La actriz interpreta esta vez ritmos más modernos, en el papel de una vieja e inverosímil estrella del punk. El gran obstáculo para ella y para el espectador es el guión, acompañado por una puesta en escena primitiva y una música que no cumple su papel catalizador. Solo cabe esperar que esta coproducción con Venezuela y Alemania no cause un conflicto diplomático.