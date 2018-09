Cuando los ángeles duermen: Pesadilla en vía de servicio

Actualizado 07/09/2018 a las 08:18

El mérito principal de esta película es que parte de una premisa muy cotidiana, un padre que sale tarde de trabajar y tiene que correr para llegar al cumpleaños de su hijita, y la va enredando hasta llegar a una conclusión trágica. El mérito está en la forma primorosa y prolija en que presenta cada nuevo detalle que se tuerce, cada pequeño desvío (aludo a “Detour”, la película negra canónica sobre este tipo de jugarretas cósmicas) de la ruta prevista que se convierte en un duro golpe asestado por un destino cruel.

Sádico y finalmente irónico, este dios que se baja de la máquina no le deja un minuto de descanso al sufrido conductor y padre de familia, ejemplarmente encarnado por Julián Villagrán. El narrador juega la partida “contra” el protagonista apoyándose en una adolescente particularmente histérica (no es culpa de Marián Alvarez, que hace lo que puede), que contribuye a hacer más insoportable toda la peripecia. Y quizá no solo para el conductor sino para el también sufrido espectador: todo es (literalmente) demasiado oscuro.