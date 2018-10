Crítica de Miau: El último hurra

Actualizado 18/10/2018 a las 21:15

Si algún detalle notable tiene esta película, aunque esté camuflado tan al fondo que casi no se encuentra, es que no sale ninguno de los personajes-tipo del cine español contemporáneo de consenso más o menos progre o políticamente correcto. Dos planos aluden a la condición lesbiana de la mujer del cuarteto protagonista pero ahí acaba todo. No salen tribus urbanas ni identidades inclusivas; de hecho, es imposible reconocer en qué mundo habitan estos personajes. Financiada por muchas entidades aragonesas, la película explota monumentos y paisajes de Zaragoza y alrededores, incluida una especie de Chinatown que ríete tú de Usera; pero uno nunca sabe desde dónde se nos habla, a tal punto derrapa a la hora de construir lo que los franceses llaman un verosimil.

La historia va de unos jubilados que planean dar un golpe en un museo que guarda una máscara de Kiki de Montparnasse, la musa de Man Ray: grave error este de invocar a quien hace cien años era más moderno que esto. La querencia por la cámara lenta, los flashbacks vistosos y otros recursos enfáticos no sirven más que de envoltura. Nadie está obligado a cumplir una cuota de modernidad, pero sí a tener algo que decir, y aquí nada se nos dice pese a la abundante voz en off del protagonista José Luis Gil, aquí en su modo serio de presidente de esta nuestra comunidad, igual que Manuel Manquilla repite el “conceto” de “Airbag”. Y esto son los rostros más conocidos, los demás sufren por una similar ausencia de dirección de actores. Y lo que podría ser una versión maña de “El último hurra” se queda en el último churro.