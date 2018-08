Crítica de «En las estrellas»: La vida no es bella

Actualizado 30/08/2018 a las 20:10

Esta película trata de despertar las simpatías del espectador cinéfilo (el que presuntamente se acercará a verla) sembrando de citas la historia de su protagonista: un director de cine en horas muy bajas que trata de mantener el tipo ante su hijo de nueve años, al que ha bautizado ¡Ingmar! Le lleva a un cine que se llama Vertov (¡!), en donde trabaja una desperdiciada Ingrid García Jonsson disfrazada de Liv Ullman, y le menciona a Renoir y Mizoguchi (¡¡!!) cuando el chico dice que quiere ver una cosa fantástica de robots y tal. Lo del cine se acaba ahí, al nivel verbal, pues la película tiene graves problemas de verosimil, que diría, ya puestos, un cinéfilo francés pos-mayo. Primero, alterna ingenuas imágenes de función fin de curso (visualizan los cuentos del padre al hijo o, peor, son presuntas ilustraciones de sus próximos rodajes) con escenarios reales en los que el director fracasado se revuelca en un mundo de barro, charcos y mucho vodka: si busca financiación, cosa dudosa porque ignora el lado capitalista del cinema, debería ir primero al peluquero. No sé si un espectador cinéfilo, habiendo superado el neorrealismo, querría ver una película de un sujeto así. Y esto enlaza con el segundo agujero negro inverosimil de la función: no puedes hacerte un Roberto Benigni (ya saben, el de «La vida es bella») con un niño –demasiado pulcro y centrado, por otro lado, teniendo tal padre– que te dice cada cinco minutos que sabe que le estás mintiendo, que la vida no es así. Así, el niño y el espectador cinéfilo ven claramente a través de la triste figura del cineasta, pero la película nos lo pone enfrente durante hora y media.