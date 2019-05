Actualizado 02/05/2019 a las 00:49

Lejos de aquellos juguetes que iniciaron su aventura en el mundo audiovisual como las «Bratz» o las «Barbie», los «UglyDolls: Extraordinariamente feos» llegan a la pantalla por el director Kelly Asbury (Shrek 2) para enseñar cómo es vivir en un mundo en el que nadie es perfecto y no se juzga. Parten de la misma idea con la que nacieron de la mano del ilustrador David Horvath y su esposa, Sun-Min Kim: reivindicar el valor de lo extraño. No serán los peluches más atractivos pero es precisamente esta característica lo que les hace especiales.

Con tintes que recuerdan a «Toy Story», Moxy y sus amigos iniciarán una aventura para poder darle su cariño a cualquier niño, aunque eso suponga poner a prueba su propia valentía. Nerea Rodríguez, Blas Cantó y Chenoa son los encargados de transmitir estos valores en castellano al doblar a Moxy, la protagonista de la historia, Lou y Mandy, una muñeca perfecta, respectivamente.

«Es una película muy rica, que aplaude la diversidad, la empatía y de que ser guapo o feo depende del punto de vista, y todos estos ingredientes me tienen fascinada», confiesa Chenoa. Esta cinta es su segundo trabajo en el mundo del doblaje y ha tenido la oportunidad de cantar uno de los temas junto a Nerea Rodríguez. «Es una canción muy divertida porque es justo cuando le da los consejos de cómo arreglarse y me lo he pasado bien. Ha sido un caramelo», sostiene.

Desafortunadamente, debido a sus apretadas agendas, las dos extriunfitas lo grabaron por separado y se dejaban «notitas», la una a la otra. Aún así, Chenoa asegura que ha quedado «una canción preciosa». Su personaje, perteneciente a la ciudad perfecta, es quien ayuda a Moxy y a su grupo a llegar hasta el final del desafío, mientras ella comenzará a aceptarse. «Mandy y yo nos parecemos básicamente en los valores, nos gusta ese punto conciliador entre el mundo perfecto y "Feolandia", yo soy muy conciliadora».

La imperfección perfecta de Chenoa

Para ella, la imperfección que la hace perfecta es su carácter: «Es mi amigo y enemigo», confiesa. «Me ha servido para mantenerme firme, que en ocasiones, me ha venido muy bien y en otras, ha hecho que no sea flexible en lo que quizás hubiera aprendido si no hubiera sido rígida». Por eso, Chenoa asegura que este tipo de películas son necesarias tanto para los más pequeños, quienes aprenderán estas lecciones de una manera divertida, como para los propios adultos, a los que ayudará a renovarse. El mensaje que resume la película para ella es: «Quiérete como eres, todos somos diferentes».

«Creo que todos hemos tenido una etapa en la que nos hemos sentido extraños, no por algo en concreto, sino que hay momentos en los que no se encaja y de repente todo funciona. UglyDolls aplaude la valentía de mostrarte cómo eres», explica. Cada uno de los juguetes tienen su parte importante en esta enseñanza como es el caso de Lou: «Este villano representa el lado oscuro de los que juzgan, siempre hay alguien que opina, pero es de esa misma persona de la que vas a aprender, porque creo que el ser humano aprende más cuando se cae que cuando se levanta».

Es esta misma filosofía la que ha aplicado a lo largo de sus 17 años de carrera. «Atrévete» el primer single que sacó tras su paso por la Academia de «Operación Triunfo», tiene casi veinte años y durante este tiempo Chenoa ha entendido la importancia de «curiosear y de no perder las ganas de salir de la zona de confort». «Lo que tengo que hacer es aprender por mi cuenta, sin estar pendiente de lo que opinen los demás sino en lo que quiero avanzar», señala.

Con «Cavernícola» dio sus primeros pasos por el doblaje y ahora con «UglyDolls: Extraordinariamente feos» ha experimentado cómo es cantar un tema musical en un film de animación. Vivencias que hace unos años no había imaginado y a las que espera seguir sumando. «El otro día vi "Pretty Woman" y me imaginé participar en una película así, sería muy chulo», dice entre risas aunque con esperanzas. Pero, hasta que llegue ese momento, Chenoa seguirá trabajando en todos los proyectos que tiene por delante.

Su objeto más preciado

«Ahora mismo tengo conciertos, sigo en la televisión, preparo “Tu cara me suena” que vuelve en breve y estoy en el estudio para grabar mi próximo single. Estoy completa de trabajo pero no me quejo, el truco está en no perder la ilusión», señala. Y durante todo este tiempo de crecimiento tanto personal como profesional siempre le han acompañado sus zapatillas de ballets colgadas en su puerta. No es un Playmobil como con los que solía jugar cuando era pequeña, pero es el objeto más antiguo que guarda de su niñez y que al igual que Moxy, le aporta esa ternura tan especial y necesaria al que a veces hay que recurrir para seguir avanzando.