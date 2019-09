Una locutora argentina, maltratrada por su jefe en directo: «Sos una hija de puta, callate»

Actualizado 26/09/2019 a las 09:47

En ocasiones la realidad supera la ficción, y esto es lo que debieron de pensar los oyentes de FH Bohemia (en la ciudad de San Juan, Argentina) cuando, el pasado martes, escucharon en directo cómo el propietario de la emisora, Rodolfo Ridao, insultaba y agredía físicamente y con mucha dureza a la locutora del programa matinal, Claudia Vázquez.

El momento, emitido en directo, fue denunciado a las autoridades por una oyente, que llamó a la policía. Además, el audio, de extrema crudeza, en el que se puede escuchar lo que sucedió en el estudio circuló por redes sociales y se ha vuelto viral.

Durante el extracto de la emisión, se puede escuchar a Ridao dedicarle improperios a Vázquez del estilo «basura infeliz», «¿qué mierda tenés que hablar?», «no le llegas ni a la suela de los zapatos, basura», «sos una hija de puta, callate» o «no respondo de mí» y «te voy a hacer mierda». La locutora, por su parte, intentaba aguantar el tipo, con el propósito de continuar con el programa sin que nada la interrumpiera, pero terminó rompiendo a llorar por la presión: «Estoy haciendo el programa, no me trates así», le dijo la locutora.

La locutora presentó una denuncia por maltrato físico y verbal en la Comisaría de la Mujer. Ya se está investigando los hechos, aunque la policía no ha detenido de momento al propietario de Bohemia FM. «Cuando ingresó a la radio, llegó tirando su carpeta que él siempre lleva. Tiró mate, yerba, el azúcar, a los gritos, no sabía que pasaba, y le pedí que dejara de gritar», narró la locutora ante el canal TN.

En un primer momento, la emisión debía de estar interrumpida, aclaró. Sin embargo, ante el enfado de Rodolfo Ridao, este acudió a la sala de emisión y, pretendiendo cortar la señal, lo que hace es emitir en directo a través de un micrófono que, en un primer momento, debía de estar apagado, desencadenando que el público haya escuchado estos improperios.

La explicación que ha ofrecido el presunto agresor es que su empleada es «muy conflictiva» y que, aunque en la grabación no se escuche, antes insultó a su esposa e hijos. «El audio que publica está totalmente editado. No está toda la primera parte en la que yo le expreso que no iba a poder seguir así trabajando y ella empieza a insultar a todos sus compañeros, a decir que ella era la mejor y los demás no serían para nada», explica.

Afirma que después los insultos inciden sobre él, y que llegó a afirmar que «si ella no seguía en la radio me iba a denunciar», matizando que su empleada «saca muy fácil de las casillas a cualquiera». Además, desmiente que por su asistencia en la sala de emisión fuera escuchada la conversación, sino que fue ella la que «levantó —encendió— el micrófono a propósito». Aun así, ha querido disculparse. «Estaba muy nervioso, dije cosas tremendas de las cuales me arrepiento», afirmó.

De momento, el consejo de Comunicadores Sociales de San Juan ha denunciado el proceder de Rodolfo Ridao, haciendo un llamamiento a denunciar los «hechos ocurridos diariamente y que son "vox populi" pero que no tienen el marco legal que lo sostenga».