Kevin Spacey publica un polémico vídeo donde niega las acusaciones por abuso sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey ha publicado un vídeo en su canal de Youtube titulado «Let me be Frank» (Déjenme ser franco), donde durante tres minutos interpreta uno de sus personajes más conocidos, Frank Underwood, el presidente de Estados Unidos en la serie House of Cards y da un mensaje que niega cualquier comportamiento incorrecto.

«No hay duda de que no voy a pagar el precio por cosas que no he hecho. Ustedes no creerían lo peor sin evidencia, ¿o sí?», pregunta. «Ustedes no se apresurarían a sacar conclusiones sin conocer los hechos», afirmó en su primera aparición pública desde que surgió la primera acusación de abuso sexual en su contra en noviembre de 2017. «Claro está que algunos lo creyeron todo. Ellos solo están esperando con ansia escucharme confesarlo todo», agregó.

El vídeo sale el mismo día que Spacey ha sido acusado por la Fiscalía estadounidense de abusar sexualmente de un joven de 18 años de edad en un bar de Nantucket, en Massachusetts, hace dos años. De acuerdo con el escrito del fiscal de distrito Michael O'Keefe, Spacey deberá comparecer el próximo 7 de enero por cargos de asalto indecente y agresión contra una persona de al menos 14 años de edad.

La periodista de la televisión de Boston Heather Unruh acusó a Spacey en noviembre de 2017 de abusar de su hijo de 18 años en un bar de Nantucket en julio de 2016. «Le compró una bebida tras otra y, cuando estuvo borracho, le agredió sexualmente», denunció en una rueda de prensa.

La defensa de Spacey no se ha pronunciado.

El año pasado, el también actor Anthony Rapp reveló que fue víctima de abusos sexuales por parte de Spacey en una fiesta celebrada en 1986. Spacey reconoció que tuvo una conducta inapropiada y pidió perdón. Desde entonces, más de 30 hombres han asegurado haber sido víctimas de Spacey.

Estas denuncias han frenado la carrera de Spacey, galardonado con el Oscar a mejor actor en el año 2000 por 'American Beauty'. Así, sus escenas fueron eliminadas de la película 'Todo el dinero del mundo' y Netflix prescindió de él para la nueva temporada de 'House of Cards'.

Spacey protagonizó la serie House of Cards de Netlflix haciendo el papel de Frank Underwood durante cinco temporadas.