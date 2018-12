Félix Madero: «No todo está inventado en radio»

Actualizado 02/12/2018 a las 02:00

Desde que era «un chaval maravillado con la radio», Félix Madero (La Puebla de Almoradiel, 1959), supo que quería tomar el pulso a la vida desde las ondas. Por eso, cuando le propusieron volver al medio al que ha dedicado gran parte de su vida (Cadena Ser, RNE, Cadena Cope, Onda Cero y Punto Radio) no dudó. «Luis del Olmo siempre dice que la radio nunca abandona a un buen hijo y yo soy un buen hijo, y ella una buena madre», bromea el periodista, que en septiembre dejó su puesto como director de comunicación de Aena para conducir y dirigir cada tarde, de lunes a viernes a partir de 20.00 horas, «El enfoque» en Onda Madrid (101.3 y 106 FM). «No es fácil volver, pero cuando hay un proyecto basado, como ahora puedo confirmar, en la independencia, con profesionales como Juan Pablo Colmenarejo, Felipe Serrano, Ely del Valle, te ayuda a inclinarte por el sí. He perdido la voracidad de la vida empresarial, que es una cosa que agota, y he vuelto a ordenar mi vida y mi cabeza de radiofonista», cuenta Madero, que conoce muy bien la franja de los años (2005-2009) en los que dirigió y presentó «De costa a costa” (Punto Radio), espacio del que saltó a «Protagonistas».

«A mí no me gusta hablar de un programa de autor, aunque sí hay cierta impronta a la hora de tratar los temas. Todo no está inventado, yo creo que “El enfoque” aporta una manera distinta de ver la realidad. Intento salirme de las noticias de las portadas, ponerme en el lugar del oyente y ofrecer algo que interese. A veces me arriesgo, pero vale la pena», cuenta el periodista, que reconoce que es «difícil» reflexionar sobre un panorama político tan cambiante que «las noticias dejan de serlo enseguida». Además de analizar la política, “El enfoque” también abre una ventana, entre otros, a la cultura (“Las cinco letras”) y la información internacional. «Me siento muy halagado porque viene gente muy cualificada, como Juan Fernández-Miranda, Victoria Lafora, Agustín Valladolid, Jaime González, Felipe Sahagún...Periodistas que están en activo y tienen información y opinión», añade Madero.

«El objetivo es hacer buena radio, educada, correcta, con las armas necesarias para competir con humildad con el resto», afirma Madero. Porque aunque Onda Madrid deba cumplir con los requisitos de servicio público exigibles a cualquier emisora de este tipo, explica, esto no significa que renuncie a «competir» ni a ser «amena y aguerrida». ¿Se puede rivalizar incluso con los titanes nacionales? «Los estudios de audiencia son importantes, pero para mí es fundamental el boca-oreja, que la gente pueda constatar que tiene calidad, porque entonces vendrá. Aunque el proceso es lento, las audiencias se ganan de uno en uno y se pierden de mil en mil», señala el periodista.

El nuevo proyecto para relanzar Onda Madrid, capitaneado por Ángel Rubio, también hace hincapié en el lado más multimedia de la radio. «Yo creo que es el medio que mejor se ha adaptado al mundo digital, tan bien que a veces tengo la sensación de que quienes hacen los programas son los oyentes. La audiencia está para escuchar, y nosotros para hacer radio», concluye.