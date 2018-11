Los Vinagres, los rockeros que querían tocar con Bisbal El trío canario presenta su primer LP «Los Volcanes» en la sala El Sol

Nacho Serrano

Este jueves 29 de noviembre, el trío canario Los Vinagres presentará en la sala El Sol su nuevo álbum «Los Volcanes», primer largo de esta banda canaria (de La Palma) con el que consolidan el sonido de lo que ellos mismos llaman «rock volcánico», mezclando perfectamente sus influencias rockeras y latinas. «Para grabar “Los Volcanes” fuimos a Estudio Uno ya con una idea clara de lo que queríamos», nos cuenta el trío. «Antes habíamos grabado todo en el local de ensayo bajo nuestros mandos, pero este disco queríamos que sonara potente e incorporarle detallitos que le dieran más matices, así que decidimos dar ese paso de ir a un estudio a ver qué pasaba y el resultado ahí está. Tremendo».

Ellos, que se consideran «verbeneros» y «canallas», han publicado varios EPs en los últimos años, pero su anterior sello, Octubre (perteneciente a Sony), «cerró como tal y nos quedamos en una especie de limbo. De ahí enganchamos con Warner y ahora vamos a por todas como siempre».

Ahora debutan en largo con un cambios significativo: la evolución que de sus letras. «Seguimos hablando de lo que vemos y de anécdotas que nos pasan, lo que todo está mejor contado. Ahora la voz está más presente que en los anteriores temas, así que la peñita puede aprenderse mejor las canciones y cantar con nosotros».

Como ellos mismos explican, este primer LP se dirige hacia un sonido más fresco y potente, dejando atrás la autoproducción e incorporando nuevos sonidos e instrumentos que acentúan la evolución de las composiciones, que ahora tienen un toque latino más evidente. «Eso vino solo», aseguran. «Desde el principio tendíamos a meter ramalazos y dejes latinos en las canciones o en partes de improvisación que hacíamos en los directos. Para este disquito lo que hicimos fue quitar el freno de mano y dejar que esa influencia empapuchara las canciones todo el rato». Por eso, ahora se sienten menos cómodos que nunca si se les enacsilla en un género, escena o estilo concreto. «La gente necesita siempre etiquetarlo todo y es algo que respetamos, pero hemos oído barbaridades por ahí... Es algo que no nos molesta, al contrario, nos encanta que venga alguien y nos cuente su teoría y nos deje la cabeza volada».

Ya han sido muy comentados los primeros videoclips del disco, y es que en esa faceta, Los Vinagres nunca dejan a nadie indiferente. «Queremos que en los videoclips la gente nos vea lindos. Sabemos que en estos tiempo la música si no va acompañada de imagen no capta tanto la atención de la gente. Estamos en un mundo audiovisual y es también lo que nosotros consumimos, así que los vídeos es un terreno en el que metemos bastante pico y pala».

Respecto a la actual escena canaria, Los Vinagres no se ven capaces de ofrecer «un análisis detallado», pero sí tienen claro que últimamente vemos que hay muchos canarios en las listas de éxitos partiendo la pana. No en el rock concretamente, si no en otros géneros como la música urbana, el pop,.. y nosotros pues muy felices de que estén los paisanos representando». Y es que a pesar de ser una banda guitarrera, Los Vinagres no le hacen ascos a nada. «A nosotros nos flipa toda esta nueva ola de artistas que está saliendo. No tenemos ningún prejuicio a la hora de escuchar música y no hacemos ese análisis catastrofista que le gusta hacer a la gente en plan “el rock está muerto”. Siempre intentamos ir con el flow y estar al día en las tendencias que hay por ahí».

Ahora están embarcados en su gira de presentación (fechas abajo), que ellos auguran será mucho mejor que la anterior. «Los directos son mejores porque básicamente tocamos mejor y a parte afrontamos el bolo como si fuera una verbena de las de toda la vida. Animamos a la gente a que baile y cante con nosotros para que echen un rato bueno. Además, los temas viejos y los nuevos parecen sacados de la misma camada cuando los tocamos en directo y quedan súper lindos juntos compartiendo set-list».

Sus planes para 2019 son sencillos: «tocar por todos lados. Es de lo que más ganas tenemos. Queremos llevar el rock volcánico a todas partes y a lo mejor saltamos el charco y damos el susto por allá». Y si por el camino pueden cumplir otros sueños de carácter más freak, pues mejor. «Tenemos muchas colaboraciones soñadas«», aseguran. «Siempre hemos dicho que nos gustaría cantar con Bisbal, pero cada vez la lista se hace más grande porque sale mucha gente que nos deja locos. Grabamos hace poco unas canciones con dos personas que admiramos y queremos mucho en plan colaboraciones. Todavía no sabemos cuándo saldrá ni decir quiénes son, pero tenemos esos cartuchitos en la recamara listos para dar sandanga».

Fechas: 30 noviembre Algeciras (La Gramola); 1 diciembre Granada (Planta Baja); 15 diciembre Murcia (Revolver); 21 diciembre Pontevedra (Karma); 22 diciembre Almazán (Maneras de Vivir); 11 enero, San Sebastián (La Cripta Convent Garden); 19 enero Burgos (La Casa de las Musas); 20 enero Miranda de Ebro (Bocca); 25 enero Córdoba (Ambigu Arxequia); 8 febrero Palencia (Universonoro); 9 febrero Benavente (La Buda); 21 febrero Vigo (La Iguana); 22 febrero Ferrol (Súper 8) y 23 febrero La Coruña (Sala Mardi Gras).