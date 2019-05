Paty Cantú: «Alejandro Sanz es un amigo con todo el significado de la palabra incondicional» La cantante mexicana debuta en Madrid con un concierto en Joy Eslava que contará con colaboraciones de Pablo López, Miriam Rodríguez, David Bustamante, Antonio José y Brisa Fenoy

La aclamada artista de pop latino Paty Cantú, presentará en España su cuarto álbum «#333» en una gira con especial énfasis en las Islas Canarias. Madrid será la primera ciudad en acoger a la mexicana el día 22 de mayo en Joy Eslava, seguida de Barcelona, que la recibirá el 23 de mayo en Sidecar.

Cantú ya tuvo un primer acercamiento al mercado español, con una muy buena aceptación por parte de medios y critica, hace unos meses en sus visitas promocionales. Su primera visita a España vino apadrinada por Alejandro Sanz durante su gira como colaboradora en varios de sus conciertos de la gira Sirope por España. A esto le siguieron dos visitas promocionales más donde se realizó un intenso plan de promoción personal en Madrid, Barcelona y Sevilla, logrando mostrarse a los medios y prescriptores de una manera cercana y auténtica, dando a conocer su lado artístico, su credibilidad y su potente imagen como artista femenina emergente en España para los próximos meses. Ahora, regresa a nuestro país para dar estos dos conciertos, contando con Pablo López, Miriam Rodríguez, David Bustamante, Antonio José y Brisa Fenoy como colaboradores de su recital madrileño.

Con más de 240 millones de streams en Spotify y 350 millones de reproducciones en YouTube, y tras haber compuesto temas para artistas de renombre como Ana Torroja, Raphael o Bustamante, Paty Cantú llega a nuestro país para presentar el que ya es disco de oro en México y en Chile. #333 es el álbum más polifacético de la artista, fusionando estilos como el R&B, hip hop, electrónica, trap, pop o cumbia, entre otros. Prueba de ello son las colaboraciones con reconocidos artistas como Alejandro Sanz («Cuenta pendiente»), Pablo López («Déjame ir»), Karol G («No fue suficiente») o Nervo («You don’t get me»).

¿Qué espera de su primera gira española?

Que la gente conozca mi historia de la mejor forma posible, que es a través de la evolución de mi música y la vida de mi voz. No hay nada mejor que presentar lo que haces en vivo, creando un momento único e irrepetible de conexión con otros. Yo estoy enamorada de la gente en España y quiero ganarme su corazón así, dándoles todo lo mejor de mi. Lo más honesto. Con arte.

¿Qué tipo de ambiente y de interacción con el público quiere generar en sus conciertos?

Quiero cercanía total. Quiero que sepan que somos muchos, más de los que imaginamos, los que pasan por soledades, por desesperanza, por momentos donde uno tiene que enfrentar el miedo para ser valiente. Dejar ir para seguir. Volver a respirar para resistir. Dejar de cambiar por otros y quererse uno para sonreír. Mi interacción es total. Los hago parte de las canciones. Les pregunto por sus historias. Les cuento las mías. Hay canciones donde los ponemos a crear a ellos el contenido, y a veces hacemos fiestas backstage con ellos. Simplemente por mis ganas de verlos de cerca, abrazarlos y agradecerles

¿Cómo conociço a Alejandro Sanz? ¿Cómo fue trabajar con él y qué fue lo que más le agradó o sorprendió?

Lo conocí por cruces de trabajo. Primero cuando era adolescente y cantaba yo en un dueto. Pero realmente mejor después. Recuerdo que le abrí un show enMmiami y fue maravillosamente amable. Puso a disposición mía y de mi equipo todo lo suyo. Eso no lo hace cualquiera. Luego la vida hizo que nos cruzáramos más; en La Voz, en conciertos, en promociones. Y terminamos viendo que teníamos en común la música, y también el sentido del humor. Creo que es por eso que hoy podemos compartir no solamente un single que en México, Argentina, Colombia Perú y Chile sigue sonando fuerte de verdad, que es ‘Cuenta pendiente’ (por cierto cómo nos reímos en este video... si no me creen, lleguen al final y compruébenlo ¡jaja!). Además nos atrevimos a hacer pop con dejo de calle sin usar reggaetón simplemente por el gusto de probar nuestra propia propuesta, medio glam electro 80ero con 2020). Pero también competimos arte y música en general. Y una amistad que para mi es importante. No porque es quien es, que lo es. Constantemente inspirador. Mi admiración ha crecido después de conocerlo, al verlo como artista con su arte, pero también con su sensibilidad a lo que le acontece al mundo y las causas humanitarias. Le admito por la persona que es. Es un amigo con todo el significado de la palabra incondicional.

¿Qué otros amigos tiene en el mundillo artístico español?

Adoro a Pablo López. Mi hermanito. Él ha venido a tocar a México también y me ha hecho el honor de invitarme a cantar con él en el Teatro Real. Ahora estará conmigo nuevamente en esta gira en el Joy Eslava y estoy súper agradecida con él. Se que cree en mí y en mi música independientemente de nuestra amistad, y que es por eso que me compartirá su talento y arte el 22 en Madrid. Quiere que su gente me quiera. O así me lo ha hecho sentir siempre. Hemos antes hablado de la vida. Hemos compartido el single ‘Déjame ir’ que ha soñado fuerte en España. Pero también hemos compartido risas y lágrimas de la vida. Antonio Jose, Miriam Rodriguez, Bustamante y Brisa Fenoy, que también estarán en el show de madrid conmigo este 22, también son amigos. Han sido, se van volviendo, competimos arte y más allá de eso honestidad y risa. Espíritu guerrero. Creo que eso nos une. A Ana Torroja, Bisbal y a Bosé los quiero mucho y he trabajado con ellos. A Manuel Carrasco lo conozco y le tengo cariño. A Raphael le he compuesto pero no lo conozco personalmente.

Recientemente hizo una colaboración con Andrea Bocelli, ¿cómo fue?

Increíble. De reto total. Primero por probar el género lírico. Tuve que entrenar para hacerlo. Luego llevar no solo la colocación sino la historia detrás, que es de un país distinto al mío. Y sentirlo mío. Y lograr que la gente de Argentina lo sintiera suyo. Luego, cantar en vivo con él. Bueno, han sido muchas experiencias maravillosas pero si, de reto. El es perfeccionista pero también muy dulce. Gracias a Dios le gustó mi trabajo en nuestra canción.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos musicales? ¿Cómo fue la evolución que le ha llevado a hacer la música que hace ahora?

A los 3 o 4 años, Freddie Mercury. Recuerdo a mi hermana mostrándomelo y yo conmovida por su voz literalmente hasta las lágrimas. Pidiéndole ir a verlo. Ella diciéndome que ya no estaba vivo. Yo llorando de nuevo por perdérmelo. Ella contándome las historias detrás de las canciónes. Yo entendiendo que uno podía ser una persona, no un inventor de curas. No presidente, una persona normalmente rara, como yo, y contar su vida. Y supe ahí que quería hacerlo así. Contar mi historia. Buscar a otros locos como yo. Acompañar a otros y encontrar su compañía en la empatía de una misma canción. Compuse por primera vez a los seis. Me inscribí sola a los concursos de mi escuela. Después encontré a Shakira. A Alejandro Sanz. Y de pronto quise escribir diferente. Compuse «Piénsalo Bien» (le tome prestada una línea entera al maestro Sanz pero ya lo sabe) y quise ser como él. Escribí mi primera canción en serio a l5. Esa canción la grabé en este proyecto. En el círculo de decirle a otros que los sueños se cumplen. Aquí está la canción que describe el guion que yo misma hice para mí en el amor. Y aquí está la canción en la que declaro que yo quería ser como él, y que él avalara lo mío. Y aquí está también la canción que compusimos juntos años después. Los sueños se cumplen. Siempre hay más camino por andar. Pero hay que saber sonreírle a lo que va sucediendo. Yo sigo... y voy.

¿Cómo cuida su voz? ¿Y la forma física?

Lo mejor es dormir. Dormir y tomar agua. No permitirte la inflamación por dormir poco o la ronquera por deshidratación. Los irritantes, evitarlos. Es complicado porque me gusta desvelarme, no me gusta tomar agua, tomo muchos vuelos que aunque quiera no duermo. Y me encanta el picante! Pero amo más mi carrera y mi gente. Hago ejercicios de foniatria y vocalizo.

¿Cómo ve la evolución del movimiento #metoo, con el que se ha involucrado?

Creo que es importante reconocer que hemos alzado la voz en el mundo entero hacia una causa, y no hay marcha atrás para ello. Doy gracias a Dios por la oportunidad de decir lo que viene sucediendo por décadas, y unirnos para cambiar las cosas. Es necesario que haya cambios desde la raíz. Desde la educación. Dentro del trabajo. Psicólogos, reglas, guías. Perfiles que ayuden no solamente a elegir a la gente por ejemplo en el trabajo sino también a la hora de que se hagan acusaciones pueda darles contexto. Porque eso sí, para que las causas no pierdan legitimidad, hay que tener mucho cuidado con no reaccionar y sentenciar antes de tener certezas. A veces no se puede tener más que la palabra de alguien contra la de alguien más, y ni hablar. No hay que parar de decir lo sucedido si sucede. Pero también es importante que acusaciones falsas no desvirtúen la causa ni arruinen más vidas aún. Es tan delicado. Lo que es un hecho es que la libertad de expresión nos da fuerza. Y el cambio tiene que suceder. Necesitamos un mundo donde todo lo que está mal no sea ‘normal’.