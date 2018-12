La Navidad arranca en Colón a ritmo de «Oh Happy Day» la La XIV Edición del Festival Grandes del Gospel se celebra del 2 al 16 de diciembre



Un año más, como ya es tradición en Navidad, llega al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de Madrid el Festival Los Grandes del Gospel. Un fenómeno intergeneracional y una cita obligada por su belleza, sentimiento y diversión para toda la familia. Corales americanas se darán cita en la capital durante dos semanas para hacer bailar al público al ritmo del mejor sonido góspel.

La XXIV Edición del Festival Los Grandes del Gospel se podrá disfrutar en Madrid del 5 al 16 de diciembre en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. El domingo 2 de diciembre a las 12.30 h en la Plaza de Colón, daremos el pistoletazo de salida con el Oh Madrid Happy Day, una cita multitudinaria donde coros y aficionados unan sus voces para cantar la emblemática canción.

El festival continuará hasta el 16 de diciembre con la siguiente programación:

5, 6 y 7 DE DICIEMBRE – 21.00 h.

CHICAGO MASS CHOIR

Premio Stellar 2017 Mejor Coro de Gospel Tradicional

Posiblemente la mejor coral americana de Gospel Tradicional. La belleza de sus voces y la contagiosa energía de su ritmo han puesto de pie a las audiencias de todo el mundo. Chicago Mass Choir presenta Connecting souls.

8 y 15 DE DICIEMBRE – 21.00 h.

9 DE DICIEMBRE – 20 h.

JOSHUA NELSON & THE NEW YORK GOSEPL PROJECT

The Gospel According to Joshua

El niño prodigio que imitaba a Mahalia Jackson, la joven promesa que cautivó al público de Nueva York y Jerusalem, llega a Europa en su temprana madurez con un concierto inolvidable.

11, 12 y 13 DE DICIEMBRE – 21.00 h.

CHARLESTON GOSPEL VOICES

Ritmo & Gospel

Una producción de Grandes del Gospel en la Navidad del 2018 que recrea la música de las iglesias de Carolina del Norte. Su estilo se cuenta entre las expresiones artísticas más originales del sur de los Estados Unidos. El Gospel de los Charleston devuelve al género las buenas vibraciones.

14 DE DICIEMBRE – 20 h. y 16 DE DICIEMBRE – 20 h.

SOUTH CAROLINA

Feeling, Freedom & Fun

Sus actuaciones son un viaje inolvidable por la historia del gospel. Rememoran en la misma función las canciones de las plantaciones, la dulzura de Whitney Houston y el ritmo de James Brown.

9 y 16 DE DICIEMBRE – 17 h.

GOSPEL FOR KIDS

Gospel x Kids se estrenó en los Grandes del Gospel de Madrid el pasado año con gran éxito de público. Un espectáculo de 55 minutos de duración dirigido a los más pequeños y a sus familias.

Un concierto donde la naturalidad, la participación y la espontaneidad son bienvenidas y alentadas. Un único deseo: divertir a los niños y a los mayores.

ACTIVIDADES PARALELAS

6 diciembre 12:30 h. Masterclass con componentes de Chicago Mass Choir. Entrada libre. Con la participación de Percy Gray Jr, director de Chicago Mass Choir, Feranda Williamson, solista, y Jeral Gray Sr. Pianista.

12 y 15 diciembre 20 h. - Encuentros con el público.

12 diciembre 20 h. Encuentro con Charleston Gospel Voices. Entrada libre (presentando la entrada del concierto). Participan Tony Washington y Mildred Daniels.

15 diciembre 20 h. Encuentro con Joshua Nelson. Entrada Libre (presentando la entrada del concierto). Participa Joshua Nelson.