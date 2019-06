Madrid Surf Film Festival, una ciudad en la cresta de ola Regresa por cuarto año a la capital, esta vez en la nueva Casa Corona del 20 al 23 de junio

Convertido en una cita imprescindible para los amantes del mar y del surf, el Madrid Surf Film Festival regresa a la capital, y esta vez lo hace en la nueva Casa Corona del 20 al 23 de junio, en pleno solsticio de verano.

Gracias al apoyo de Turismo de Tenerife, a través de su marca Tenerife No Limits; del Cabildo de Fuerteventura; del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias y de Cerveza Corona, la 4ª edición del MSFF tendrá lugar precisamente en la Casa que la conocida marca cervecera instalará este año en el Edificio Zúrich (calle Marqués de Casa Riera, 1) de Madrid, y prevé la proyección de más de una veintena de películas documentales de surf y medio ambiente, así como un interesante programa de actividades que incluye coloquios, clases de yoga para surfistas, conciertos y Dj sessions.

El cartel de este año cuenta con destacadas cintas que abordan la cultura y estilo de vida del surf, como ‘The Science of Surfing’ o la valorada ‘Thank you Mother’ de Torren Martyn, y siempre desde la apasionada mirada de reconocidas figuras como Nic Von Rupp en ‘Rail Road’, Piet Snel en ‘Surftropia’, la joven promesa Axel Rosenblad, protagonista de ‘Inmersión’, o la mejor surfera de olas grandes del mundo, Paige Alms. El surf femenino es también el argumento de la española 'Glassy', como las olas grandes lo son de ‘White Rhino’. Y, como es habitual, el festival dará gran cobertura a la temática medioambiental, con cintas como ‘Hondar 2050’, del director Cesare Maglioni, que cuenta la historia del surfero y artista plástico vasco Carlos Arrola, que confecciona obras de arte con basura marina. Como arte es también ‘Morriña’, el corto del realizador gallego Pablo Uriarte, una verdadera pieza artística alrededor del longboard.

Más allá del cine, Madrid Surf Film Festival volverá a ser unos días un punto de encuentro para deportistas y aficionados en torno a un interesante programa de actividades, lideradas por significativos profesionales del universo del surf. En el panel de coloquios se hablará también de la cultura del surf (Jose Ramón de la Mar - Funzine Uhane y Blanca Escrigas – Allá en Los Mares) de Tablas artesanales (Colibri Handboards + Blending Surfboards); de comunidades de surf online (SharryUp + Boardtrip + Diarios del Mar); de sostenibilidad en la industria (Barreltopia + Horacio Surfboards); de la fotografía de surf como profesión vs pasión (Iñigo Gasset, Andrea Sanchez, Pablo Uriarte, Adrian Rod y Xue); del surf en TV (Surf Channel, Veosurfing, Movistar); de los riesgos del surf XXL (Jon Ander – Socorrrismo para Surfistas y Axi Muniain), o del entrenamiento por diversión o por competición (Goosebumps y Surf, Power & Soul).

Por último, el programa incluye un apartado deportivo, con clases de yoga y mindfulness (Surf, Power & Soul y Mindful Experience), y una parte más lúdica a base de conciertos –Feli and The Lemon Shakers, The Amsterdammers y de Junior McKenzei–, y Dj Sessions de figuras como Lexcut, Mono Estéreo, Mr. Paradise, Candela y Adrian Rodd.

Para asistir a las proyecciones y al resto de actividades basta con adquirir la entrada en la puerta de Casa Corona Madrid. Sin ningún límite de participación ni estancia, la entrada tiene un precio de 5 euros hasta las 19h, que incluye una cerveza Corona, y a partir de las 19h un precio de 10 euros, también con una cerveza Corona incluida.

Fechas: del 20 al 23 de junio de 2019

Localización: Casa Corona Madrid (Edificio Zúrich, c/ Marqués de Casa Riera, 1).

Horarios: Jueves y viernes de 17h a 00h; sábado de 10:30h a 00h; domingo de 10:30 a 22h

www.madridsurffilmfestival.com

Programa.

JUEVES 20

17.00h. Apertura

19.00h. 20.00h. Protect Paradise – by Corona

20.00h. – 20.30h. Coloquio – La presencia del surf en Tv: Surf Channel

20.30h. – 21.00. Coloquio - Tablas artesanales Made in Madrid – Colibri Handboards+ Blending Surfboards

21.00h. – 22.30h. Cine – The Wild Ride / Freddy “si yo puedo, tú puedes”

22.30h. – 23.30h. Cine – Generations / En Ningún Lugar / No Wave Back

VIERNES 21 (Entrada 5€ con una Corona). Horario: 17.00h – 23.30h

17.00h. Apertura

17.30h. – 19.00h. Dj Session – Lexcut

19.00h. – 19.30h. Coloquio – Comunidades de surf online: SharryUp + Boardtrip + Diarios del Mar

19.30h. – 20.30h. Cine – Rolling Review / Beyond the Noise

21.00h. – 22.00. Concierto – Feli and The Lemon Shakers

22.15h. – 23.45h. Cine – Who is Vilayta / Gaza Surf Club

SÁBADO 22

10.30h. – 11.30h. Vinyasa yoga para surfistas – Surf, Power & Soul

11.30h. – 13.00h. Dj Session – Mono Estéreo

13.00h. – 13.30h. ¿Cómo camperizar mi furgo? (Van Dream Madrid)

13.30h. – 14.30h. Cine – Kalunga

14.30h. – 15.00h. Coloquio – Sostenibilidad en la industria del surf: Barreltopia + Horacio Surfboards

15.00h. – 15.45h. Coloquio – Fotografía de surf: profesión Vs pasión (Iñigo Gasset, Andrea Sanchez, Pablo Uriarte, Adrian Rod y Xue)

15.45h. – 16.30h. Cine – Diogo /Inmersion / Science of Surfing / Rail Road

16.30h. – 17.00h. Coloquio – Cultura surf: De Hawaii a Madrid (Jose Ramón de la Mar - Funzine Uhane y Blanca Escrigas – Allá en Los Mares)

17.00h. – 17.30h. Coloquio – La competición en televisión - Veosurfing

17.30h. – 19.00h. Dj Session – Mr. Paradise

19.00h. – 20.30h. Cine – Morriña / Priboi

21.00h. – 22.00. Concierto – The Amsterdammers

22.00h. – 23.30h. Cine – Glassy / La Ola Sin Frontera

DOMINGO 23

10.30h. – 11.30h. Mindfulness & Yoga – Mindful experience

11.30h. – 13.00h. Dj Session – Candela

13.00h. – 13.30h. Los riegos del surf XXL (Jon Ander – Socorrrismo para Surfistas y Axi Muniain

13.30h. – 14.30h. Cine – Surftopia / Paige

14.30h. – 15.00h. Coloquio – Televisión y surf: Movistar

15.00h. – 15.30h. Coloquio ¿Entrenamiento por diversión o competición? Goosebumps y Surf, Power & Soul

15.30h. – 17.00h. Dj Session – Adrian Rodd

17.00h. – 18.30h. Cine – White Rhyno / Gliding Barnacles

19.00h. – 20.00. Concierto – Junior McKenzei

20.00h. – 21.00h. Cine – Hondar 2050

21.00h. – 22.00h. Cine – Sounds of Surfing / Thank you Mother