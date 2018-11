Antonio García Barbeito

Seguir Actualizado: 04/11/2018 20:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si no fuera porque Rafael Montesinos lo escribió, y de mejor manera, más hermosa, podrías decir que entonces la vida era vida porque tú estabas vivo. Montesinos lo dijo, ay, cómo lo dijo: «Las mañanas eran claras / porque mi vida lo era, / no porque fueran mañanas.» Cierra, anda, que después de esto, silencio y aplausos con las manos de la emoción. Juan Ramón había dicho algo parecido —los poetas casi siempre acaban tocándose—, cuando dejó claro que «es abril porque abril está pasando, / pero no es, porque en el alma mía / no se levanta el sol de la esperanza.» A ver quién dice nada tras leer a estos dos andaluces.

La vida era la vida porque

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El mocoso

El mocoso ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Estética

Estética ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Memoria blanca