Antonio García Barbeito

Seguir Actualizado: 13/11/2018 19:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una vez te dijeron que si querías colaborar con no sé qué, que podrías ganarte unas buenas perrillas, y dijiste que tú ibas a lo tuyo, que habías fabricado un calzado del mismo número que tu pie, y que ni te apretaba por chico ni se te salía por grande, y que así era tu vida, de la misma talla que habías labrado, y te decía el que te invitaba a la aventura de las perrillas: «Pues yo estoy más o menos como tú y he dicho que sí, porque a nadie le amarga un dulce.» Tu respuesta, resbalada en el aire, yéndote, dejó su cola: «Pues yo he conocido dulces amargos, ojalá no te amarguen a ti.»

La ambición;

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cantares

Cantares ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tontos del jamón

Tontos del jamón ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El chasco