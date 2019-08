Tutear al míster

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 18/08/2019 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No me tengo por aficionado al fútbol. Lo soy al Betis, pero eso va por otro camino: si me apuran, el de los sistemas filosóficos. Pero sí soy oyente nocturno de programas radiofónicos deportivos, sobre todo de «El partidazo» de Juanma Castaño en la COPE, por lo que tiene de entretenimiento y de tertulia divertida y muchas veces transgresora de los cánones de ese fútbol cuyas creencias muchos toman tan en serio como una religión. Pero cómo seré de mal aficionado que mira que llevo nocturnas horas y horas oyendo «El partidazo», en cuanto Ángel Expósito acaba su informativo. Bueno, pues aún no he conseguido enterarme de lo que es algo que en esos programas se cita como lo más

