Seguir Francisco Robles Actualizado: 18/08/2019 19:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Has conseguido dejar atrás el laberinto de la demagogia que todo lo enreda, las simplezas que reducen el mosaico del pensamiento libre a la tesela de la consigna. Lo has dejado todo en tu lugar de origen, en esa ciudad que arde bajo la soledad de los nativos y la pacífica invasión de los que ahora son como tú en Siena: viajeros, turistas, visitantes… Llámalos como quieras. Ahora tampoco te importan ellos, porque la Belleza ha vuelto a conquistarte en cuanto has entrado por esa puerta de forma cernudiana: para el andaluz, la felicidad siempre aguarda en el umbral mismo que descansa bajo el arco.

En Il Campo donde correrán los caballos del Palio, todo es algarabía y bulla. En

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El triunfo de la belleza

El triunfo de la belleza ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Elogio del turista

Elogio del turista ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Bondad y buenismo

Francisco Robles Articulista de Opinión