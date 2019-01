La Toma del Frasco

Antonio Burgos

No hay derecho. No hay derecho a hacerle a Vox las perrerías y desprecios que ha cometido con ellos Ciudadanos o las calumnias que les han levantado los de Podemos, ya empapelados en demandas. Como tampoco hay derecho a salir por los Cerros de Úbeda (entrando, a mano derecha) a la hora de la verdad, a la hora de la esperanza, a la hora del cambio, con 19 propuestas de negociación, 19, que me parecían algunas tan descabelladas que me recordaban la comanda del Camarote de los Hermanos Marx. Podían haber añadido perfectamente la número 20: «Y dos huevos duros». Menos mal que bien está lo que bien acaba, con el acuerdo de los 37 puntos, 37 para asegurar el

