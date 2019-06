Titulares y argumentos

Seguir Fernando Iwasaki Actualizado: 16/06/2019 21:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando leo prensa deportiva me pongo en «modo» deportivo. Es decir, asumo que ingreso en un territorio donde la parcialidad, el rumor, la provocación y la cirugía plástica no sólo son posibles sino imprescindibles, porque sin esos factores la prensa deportiva no cautivaría a lectores que además somos forofos. Los hinchas no somos agnósticos, pero somos algo más que creyentes: somos mitómanos y yonquis de lo factible, lo imaginable y lo increíble. Por eso cuando un ídolo deportivo proclama que nada ni nadie está por encima del escudo, los hinchas que leemos prensa deportiva asentimos encantados.

Sin embargo, cuando leo artículos de opinión y análisis político deseo ponerme en «modo» reflexivo y encontrarme con artículos donde la parcialidad, el rumor,

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Segunda vuelta

Segunda vuelta ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC 5 Libros 5

5 Libros 5 ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC 5 libros 5