Tirantes de baratijas

Dado que los tribunales le han vuelto a dar la razón a los que defienden que el dragado del río es abrasivo con la fauna e impactante para Doñana, resulta poco menos que imposible caminar con la cabeza alta y el cuerpo estirado, para reflejar la autoestima que no tenemos. Cuando no es por la Justicia lo es por la injusticia del olvido, razones por las que no acabamos de dar el salto que la ciudad necesita para salir del cuajo que la narcotiza y que alguna que otra plataforma reivindica a toda plana y foto. Estamos hartos de olvido y hastiados de frustradas expectativas. Que solo sirven, a lo que se ve, para rellenar espacios informativos y sumar cuotas

