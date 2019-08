Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 29/08/2019 07:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Te dio que pensar aquella letra de soleá que oíste no recuerdas dónde: «Entre las horas que vendo / y las horas que me roban, / me estoy quedando sin tiempo.» Te paraste a pensar en aquello y era justo lo que te estaba pasando. Tenías la impresión de que estabas quedándote sin tiempo. Años más tarde, contestándole a un amigo poeta que te dijo que no te precipitaras en aquel asunto, que fueras dándole tiempo al tiempo, le escribiste: «Y tanto tiempo le di / al tiempo, que con el tiempo, / no hubo tiempo para mí.»Nadie tiene tiempo. Nunca has conocido a más gente con menos tiempo. Y eso que la mayoría de las personas con las que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Nos pesará

Nos pesará ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Verano en paz

Verano en paz ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Esencia