No, al campo no se venga, Sánchez. No pise la tierra, que bastante tiene ya el campo con la huella de plaga egipcia de la sequía, ese quinto jinete de un Apocalipsis que por el sur se adentra en los olivares, los calmos donde sueña la raspa, los frutales que ahora andan ahí extrañados de su tempranero amarillor… No, al campo no se venga, y menos a pregonar limosnas, Sánchez. ¿Menos peonadas para cobrar el subsidio? Ayer decíamos que es muy fácil lanzar promesas que sabemos que no vamos a cumplir; hoy, cuando leo su paso por Jaén -«¡Jaén, levántate brava / sobre tus piedras lunares…!»-, le pido que no pise la tierra, que, en ese plan suyo, no es

Antonio García Barbeito Articulista de Opinión