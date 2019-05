Storydreamer Fui descartando la posibilidad de presentarme como storyteller, storymaker y storybuilder, hasta alcanzar el convencimiento de que tenía derecho a aspirar a ser un storydreamer

Miguel Ángel Robles Actualizado: 31/05/2019 09:46h

Andaba resacoso en la oficina, no sé bien si por el incontestable éxito de mi rebranding como MAR o por los dos copazos (de balón) que me había calzado la noche anterior practicando un poco de las viejas relaciones públicas, cuando, persuadido de que los verdaderos líderes se dedican cada día a hacer lo que realmente les apetece, como aquel CEO (que te veo) que dijo que él no iba a la oficina a trabajar sino a soñar, decidí yo también hacer lo propio, y dejando a un lado los papeles que abarrotaban mi mesa, cerré los ojos con la intención de permitir a mi pensamiento volar libremente. Lo cual habría hecho, y a gran altura, si un terrible dolor