Sobras La Feria también es esa gente que viene de pueblos o de barrios lejanos, vestidos en son con el ambiente, que se pone a cantar y a bailar en las aceras

Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 11/05/2019 09:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con cierto aire de desprecio, alguna vez he oído a más de un sevillanito de caseta y traje decir que ellos se iban de la Feria el jueves y los días restantes la dejaban vacía para que fueran los catetos. Eso era cuando la Feria empezaba el lunes con el pescaíto. Es verdad que no es la voz de la mayoría, pero no son pocos los que tienen esas maneras de estirado, ese aire de perdonavidas, ese mal estilo, y no se paran a pensar que hay muchas ferias en la Feria, y que una de ellas es la de los catetos que van -o que vamos- el fin de semana. Tan asumido teníamos esto los de la provincia, que