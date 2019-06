Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 18/06/2019 07:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay que ver el sinvivir que tienes, que no pegas ojo, que no lo comprendes, por más vueltas que le das. Eso de que en la catedral se haya casado un futbolista y haya liado la que ha liado, vamos, te tiene mala. A ti te tiene mala eso, porque te conozco y yo sé que tú no admites ese espectáculo de mamarrachos de algunos modelos, de rajas hasta arriba, de colores de chaqués que parecían de circo, de trajes de noche con gafas de sol… Un sinvivir. A ti te tiene mala la boda del futbolista. Y habrás de ir acostumbrándote, o de recuperar memoria, que a veces se nos olvidan algunos actos, en el mismo sitio aunque no

