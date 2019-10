Seguir Daniel Ruiz Actualizado: 13/10/2019 18:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Qué bonito y qué sostenible que es el nuevo centro Lagoh. No lo he pisado todavía, pero me parece que lo conozco como si hubiera pasado allí un día entero. En realidad es más o menos así, si sumamos todo el tiempo que, desde su inauguración, me he chupado dentro del coche en lo alto del Quinto Centenario, aliviando los insoportables atascos con la estimulante contemplación del flamante y sostenible centro comercial.

Desde la atalaya del Quinto Centenario, Sevilla adquiere forma de mapa. Delante, más allá de la espesura de los vehículos atascados, el rutilante Lagoh. Atrás, Tablada, una descomunal explanada inútil. Y al otro lado de la Autovía, hacia dentro de Sevilla, una ciudad densa y gentrificada, que va

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Deportivamente

#Deportivamente ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Netflix

#Netflix ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Catedrales