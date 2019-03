Sin langostinogate

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Sevilla Actualizado: 28/03/2019 07:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dicen que la ironía da mal en la radio, que no se entiende. Pues anda que en la Prensa... Hay veces en que me gasto un cachondeíto fino marca de la casa, de la guasa sevillana antigua de decir completamente en serio los asuntos más de pitorreo, y algunos lectores se lo toman tan al pie de la letra que se creen que la humorística ficción es verdad. «Dicho lo cual», que se aclara en Tertulianés, añadiré que lo de la cena en la sanluqueña Casa Bigote de los excelentísimos señores consejeros de la Junta no tiene perdón de Dios. ¡Cuidado que cenar en Sanlúcar y no probar ni un langostino! No digo ya chupar las cabezas (que a efectos

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¡Deles más fuerte!

¡Deles más fuerte! ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¡Deles más fuerte!

¡Deles más fuerte! ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Correr es de cobardes