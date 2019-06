Sin investidura

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 19/06/2019 19:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es un mago del almanaque. Hace auténticas virguerías con el calendario. Siempre a su favor, naturalmente. Hablo del presidente en funciones del Gobierno del Reino de España, de Pedro Sánchez. Supo poner las elecciones generales cuando España entera estaba ya inmersa en la Semana Santa, ora de vacaciones, ora de procesiones, y no le dio el respiro de un mes siquiera para endilgarle las municipales, autonómicas y europeas. Tal borrachera de urnas hemos cogido entre todos, tal tajada de papeletas, que ya no queremos que nos hablen más de elecciones. Y mucho menos de pactos de las municipales, que no bien hemos salido de ellos cuando ya tenemos aquí los de las autonomías del artículo 143 de la Constitución, donde

