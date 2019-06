Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 09/06/2019 19:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Espero que los corten, porque si los arrancan —difícil tarea—, nos quedaremos sin romero en un rato. Se puso de moda hace quince o veinte años, creo, y ya todo dios lo lleva, y si no lo lleva, de qué va ese, chaval, ese tío no es rociero. Ya saben, basta que alguien haga una cosa para que lo repitan miles y miles. Creadores, muy pocos; copiadores, todos. Lo mismo que al romero le pasó al pañuelo almonteño de toda la vida, el pañuelo que nos ponían ya de niño para trabajar en el campo, recibir la brisa si la había y que no nos diera el sol, y si además queríamos que los mosquitos no se nos metieran en

