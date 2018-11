La Sevilla de «Cuéntame»

Antonio Burgos

Venía la noticia casi perdida en las páginas locales de un periódico y me acordé de la sevillana actriz María Galiana: «Un hotel ocupará la parcela donde se levantaba la derribada fábrica de Yoplait». El yogur Yoplait, ¡qué antigüedad! Parece escapado del censo de comparaciones populares sevillanas:

-¡Anda que eres más antiguo que el yogur Yoplait!

Me acordé de María Galiana porque, sin que lo advirtamos, se nos está yendo toda la Sevilla de la España representada en la serie «Cuéntame» de TVE, en la que tantos jornales lleva ganados mi admirada y carretera María Galiana. Ya la gente no sólo no se acuerda del Yoplait, sino ni siquiera de dónde estaba su fábrica: en la entonces llamada «Autopista de

