La Sevilla cochina

Hay quien sostiene que la percepción de la suciedad que hay en una ciudad es muy subjetiva, pero eso es porque no se ha dado una vuelta por determinados barrios de Sevilla, donde los contenedores de basura siguen sin ser recogidos a media mañana y las ratas pesan más que las cabras. Que Lipasam no está funcionando bien es algo que no se puede discutir. Las plazas están acumulando costra en el pavimento porque ya no se baldea, los olores se han hecho fuertes con las calores, los alcorques se han transformado en papeleras y los árboles alfombran el suelo con sus despojos sin que las camionetas se cosquen. Puedo aceptar que la situación todavía no es de extrema gravedad.

