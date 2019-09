La seguridad alimentaria

Seguir Álvaro Ybarra Pacheco @aybarrapacheco Actualizado: 02/09/2019 07:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No lo digo yo, que soy lego en la materia. Lo afirma el presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, Ignacio Oroquieta: España dispone de uno de los mejores sistemas de garantía de seguridad alimentaria del mundo. Comprendo que sostener esto mientras el Ayuntamiento hispalense y la Junta de Andalucía investigan cincuenta productos ocultos que vendía Magrudis puede parecer una broma de mal gusto. Pero que unos desaprensivos burlen la normativa vigente desde el principio no debe ocultar que las industrias agroalimentarias, los comercios, las grandes superficies, los restaurantes y demás cumplen a rajatabla y de forma generalizada no sólo con la seguridad impuesta por las administraciones sino también con los sistemas de autocontrol que ellos mismos establecen. Un brote

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La alerta de la listeriosis

La alerta de la listeriosis ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pesadilla olímpica

Pesadilla olímpica ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El aplastante peso del sector público