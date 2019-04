Salud, consejero

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 02/04/2019 07:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No tengo el gusto de conocer a nadie del Consejo de Gobierno de la Junta, excepto a su presidente, que se escribe excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla y se pronuncia Juanma.

-Ya sé que a usted no le gusta juntarse con la gente de la Junta.

No siempre es así. Por nuestra conmilitancia en la fe currista y bética, me honra con su amistad el anterior consejero de Economía, don Antonio Ramírez de Arellano. Pero de los nuevos no conozco a nadie. Y me gustaría conocer personalmente a algunos. Por ejemplo, al consejero de Salud y Familias. El consejero de Salud, el cordobés don Jesús Aguirre Muñoz, es el que mayor sensación está

