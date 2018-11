Felix Machuca

Seguir Actualizado: 21/11/2018 19:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La negativa inicial del ministerio a que el Ejército no compareciera en el Salón de la Enseñanza de Barcelona no es solo imputable a la ignorancia al cubo y el odio africano que tiene la alcaldesa de Barcelona a todo lo que huela a España. No lo puede remediar. Entre esa patológica aversión y su preclaro desconocimiento de temas que desprecia por puro analfabetismo pasan cosas que, realmente, nos dan mucha vergüenza. Al Ejército español, que lleva diecisiete años seguidos abriendo su stand en este Salón de Enseñanzas, explicando a los interesados en qué consiste la carrera militar o el servicio como soldado profesional, se le quiso aplicar el derecho de admisión por el propio ministerio de Defensa. Los tuyos

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Colón derribado

Colón derribado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Aprobado general

Aprobado general ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tres veces al día