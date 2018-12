El respeto

Antonio García Barbeito

Cuando se trata de cuota de poder, somos muy laxos, muy comprensivos, muy flexibles, porque decimos, y con razón, que la democracia, cuando no nos da victoria holgada para gobernar solos, es eso, dejar sitio para que quepan todos, no querer el banco para uno solo. Entendámonos, pues, que con un poco de generosidad, yo me aprieto en mi lado y el otro en el suyo, y donde entraban cuatro, entran cinco. Muy laxos, muy flexibles. O muy estrechos, muy firmes, muy tensos, cuando se trata de un detalle para que otros gobiernen justo los que, sumando escaños, pueden gobernar. Todo lo que no sea elegante juego democrático, o es rabieta, pataleo o malas artes. Ganas de joé, que dice

