Se entenderán, acabarán entendiéndose, porque se trata de las papas, y las papas son sagradas, amigo mío. Ahí, por muchas distancias que haya, por pocas simpatías, cuando el gusanillo del hambre empiece a barrenar, cambio mi primogenitura por un plato de lentejas. Ya verán cómo, a última hora, parece que todo fue una balsa de aceite, «la paz del aceite derramado», que dijo el grandísimo Miguel. El reparto de Ayuntamientos y otras dependencias, desde Ministerios al último cuarto, será como esas jornadas que en el argot cofrade creo que llaman «la igualá». Cuando haya que igualar, igualarán, por arriba, por abajo, por el centro o por las patas. A entenderse tocan, que es poco el pan y muchas las bocas.

He hablado con algunos de los que andan ahí que no saben si traicionar a los suyos, acostarse con el enemigo o emputecer hasta límites insospechados. No hay tirantes que aguanten la bajada de pantalones de algunos, y veremos rebujos indecentes, peores que todos los rebujos que pueda imaginar, y veremos -y aun escucharemos- cómo esas mezclas increíbles, arrimones de la mafia, tienen las bendiciones de líderes de opinión que necesitan del entendimiento (es un decir) ajeno para seguir enriqueciéndose. Una vergüenza. ¿Dónde el criterio de hombres que parecían inflexibles y, por los movimientos que hacen, podrían trabajar de contorsionistas en El Circo del Sol? Recuerdo, allá por mi infancia, un circo callejero sin más carpa que el cielo raso que ofrecía, entre sus números, el de una muchacha que iba pasando entre los peldaños de una escalera de madera que sostenían dos hombres, como si fuera un reptil. Y la muchacha estaba en avanzadísimo estado de gestación. No nos lo explicábamos. Los chiquillos decíamos: «¡Eso es que tás’coyuntá…!» No sé si estaba descoyuntada o no, pero el número de aquella muchacha se queda en pañales al lado de algunos números de la política, que los hay capaces de pasar así entre los alambres de una parrilla. Una vergüenza. Hemos conocido a hombres que perdieron su buena posición, antes que perder sus convicciones. Pero de esos hombres, hoy, en política, díganme cuántos quedan. En política y en la empresa, en muchas profesiones y en cualquier sitio. Aquí se unta a tiempo y sabiamente y se amansa al más pintado. Se lleva -¿se lleva o lo impones?- eso que llaman tolerancia y que no es sino bajada de pantalones, renuncia a principios, valores, ideas. «¿Dónde los hombres?», se preguntaba Alberti. No es fácil. O será que uno no busca bien. No obstante, uno cree en aquellas seis palabras de Federico García Lorca: «Los hombres, hombres; el trigo, trigo.» Qué fácil. Y qué difícil.

