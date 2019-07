Seguir Daniel Ruiz Actualizado: 21/07/2019 08:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué tal vas con la mano?, me preguntan todavía los que no me ven desde hace tiempo. Todo bien, contesto siempre, para pasar a otra cosa. Pero es inevitable que el recuerdo de aquel nefasto año regrese, demasiado reciente todavía: despertarme una buena mañana con la mano inmóvil, completamente muerta, precisamente la izquierda, la que gobierna la mayor parte de mis actividades de zurdo riguroso. La hospitalización, las distintas pruebas coronarias y cerebrales, consultas inútiles a diversos especialistas, tardes perdidas de rehabilitación, y finalmente, con el paso de los meses, el desahucio: la distanciada y cruel mirada, impecablemente profesional, del neurólogo comunicándome que los nervios de la mano, sin que pudiera comprometer un diagnóstico fiable, habían muerto, y que por

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Ciegos

#Ciegos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #SALAX

#SALAX ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Genios