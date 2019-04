El reflejo de españa

Seguir Eva Díaz Pérez Actualizado: 01/04/2019 07:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muchas veces he pensado en la imagen que España proyecta fuera de sus fronteras. No ha sido éste un país que haya vendido bien su memoria. La diplomacia -con su punto de recelo y reserva- tampoco ha sido su fuerte. No se ocupó de escribir su Historia y los españoles tampoco se interesaron por conocer bien su pasado. Quizás por eso nuestra identidad ha sido construida en buena parte por la mirada del otro, pues fueron los viajeros románticos los que forjaron la idea de España. Aún padecemos la estampa pintoresca de pueblo alegre y pasional, pero también indolente y superficial. Imagen asimilada desde dentro porque quizás esa indolencia está en lo más hondo de nuestro carácter.

Hay algo inquietante

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Blanco White y el Brexit

Blanco White y el Brexit ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sueño literario desde Sevilla

Sueño literario desde Sevilla ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El folletín de la barretina