Recolócanos a tós

Francisco Robles

Seguir Actualizado: 18/01/2019 10:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Asociación de la Prensa de Sevilla le ha pedido al nuevo presidente de la Junta de Andalucía que mantenga en sus puestos a los periodistas que entraron en esa inmensa maquinaria de propaganda durante los gloriosos años del PSOE. Que los jerarcas de esta asociación eran unos voceros del Régimen ya lo sabíamos. Que su actitud dócil ante el poder se compadecía muy poco, por no decir nada, con lo que debe ser el periodismo era algo que estaba cantado. Pero un servidor confiesa que no podría haber imaginado un comunicado así. No contentos con haber vivido del presupuesto durante tantos años a cambio de una altísima fidelidad a los que mandaban, los encargados de vocear la segunda modernización

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Transición andaluza

Transición andaluza ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Transición andaluza

Transición andaluza ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC En VOX baja