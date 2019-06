Quitar coronas

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 09/06/2019 08:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para que se note bien que es España una Monarquía Parlamentaria (¡tararí!), la Dirección General de Correos, que regenta un amiguete paniaguado de Sánchez, se ha gastado 250.000 euros en cambiar su escudo. Con un fin primordial: quitarle la corona real, con su Cruz, que remataba la cornetilla postal. Esa cruz ha sido sustituida por el signo «+» y la Corona, por dos emes entrelazadas. ¡Igualito que los ingleses con su «Royal Mail»! Aquí no sólo no es el Correo del Rey, sino que para complacer a separatistas y tricolores le quitamos la corona a su escudo, gastándonos un pastón en dejarlo aproximadamente igual, pero sin rastro monárquico o religioso alguno. La cosa no es nueva, esta aversión española no

