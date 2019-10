Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 09/10/2019 19:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En uno de sus poemas de El rayo que no cesa, Miguel Hernández escribe a una mujer una dedicatoria terrible: «A ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya.» Es el poema que empieza diciendo «Un carnívoro cuchillo / de ala dulce y homicida…» No sé a qué mujer se lo dedicó, pero es para no sentir ganas de ser el destinatario de tal dedicatoria. Sin embargo, lo que no es bueno para uno, puede venir al pelo para aplicárselo a los políticos de campaña, a estas voces de las promesas.

Un fandango de Huelva dice «Me dijiste que vendrías / y esperando me quedé. / Eso de más lo sabía: / sería

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Oneto

Oneto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC En blanco

En blanco ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC David